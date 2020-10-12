Пн, 12.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"

Главы МИД ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

Александр Лукашенко

ФОТО: AP/Scanpix

Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге договорились о включении в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

Ввести санкции против Лукашенко призвал Хайко Маас - министр иностранных дел Германии.

"Министры договорились продолжить работу по включению в [черный] список новых фигурантов, включая Лукашенко", - цитирует ТАСС свой источник. 

Как сообщает AFP, позиция по включению Лукашенко в санкционный список будет представлена на саммите ЕС 15 и 16 октября. Новая редакция списка вступит в силу после утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС. 

ТАСС отмечает, что это может занять от одной недели до нескольких месяцев.

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