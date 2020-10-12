Главы МИД ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге договорились о включении в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
Ввести санкции против Лукашенко призвал Хайко Маас - министр иностранных дел Германии.
"Министры договорились продолжить работу по включению в [черный] список новых фигурантов, включая Лукашенко", - цитирует ТАСС свой источник.
Как сообщает AFP, позиция по включению Лукашенко в санкционный список будет представлена на саммите ЕС 15 и 16 октября. Новая редакция списка вступит в силу после утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.
ТАСС отмечает, что это может занять от одной недели до нескольких месяцев.