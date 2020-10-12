SPKC рассказал об эпидемиологической ситуации в Латвии

На вопросы СМИ о текущей ситуации в стране отвечал руководитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевозчиков.

"Три недели подряд мы наблюдаем стремительный рост случаев инфицирования. Если сравнивать с 38-й неделей года, случаев заболевания увеличилось в 11 раз: на 38-й неделе было зарегистрирован 51 случай инфицирования Covid-19, то на предыдущей неделе это число выросло до 584 случаев", отметил Перевозчиков.

Впервые с 30 июля заболеваемость Covid-19 в Латвии превысила уровень заболеваемости в Эстонии.

В прошлый раз, когда двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 тыс. жителей в Латвии был выше, чем в Эстонии, заболеваемость в Латвии составляла 2,4 случая, а в Эстонии - 1,96 случая на 100 тыс. человек.

В настоящее время в Латвии этот показатель составляет 51,77 случая на 100 тыс. жителей, тогда как в Эстонии - 50,20 случая.

В Эстонии и Латвии наблюдаются разные тенденции - если заболеваемость в Эстонии уже примерно в течение недели продолжает медленно снижаться, то в Латвии все еще наблюдается относительно быстрый рост.

Напомним, что за прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один пациент с подтвержденным Covid-19 скончался в больнице.

Вчера было сделано 2169 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,3%.

SPKC сообщает, что значительная часть новых случаев коронавируса связана с Рижской средней школой Наталии Драудзини.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 364 012 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2765 человек, 1325 человек выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, в больницах на данный момент находятся 65 пациентов с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.