МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие против протестующих

По мнению Казакевича, протесты в стране стали более радикальными. В качестве примера он привел последний митинг, который прошел в воскресенье, 11 октября. По словам Казакевича, протестующие использовали камни, бутылки, ножи и заточки, а вечером — баррикады и горящие покрышки.

"Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции", - цитирует "Дождь" Казакевича.

Напомним, что в воскресенье, 11 октября, в Минске прошла акция "Марш гордости". Еще перед ее началом были задержаны несколько журналистов, а вскоре последовали и жестокие задержания митингующих.

"Интерфакс" сообщал о драке между протестующими, полицией и "людьми в масках". Очевидцы рассказали, что митингующие якобы бросаются в полицейских "цветочными вазонами и другой уличной мебелью".

По требованию властей в Минске снова был отключен мобильный интернет.

Журналист Onliner сообщил о мощном взрыве возле стелы "Минск - город-герой": "Будто взорвался какой-то серьезный объект. Вижу также дым".