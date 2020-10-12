Историк Олег Соколов спустя год после убийства аспирантки признал свою вину

"Признаюсь в убийстве и раскаиваюсь в содеянном", - цитирует слова Соколова "Интерфакс". Ранее бывший доцент СПбГУ отказывался отвечать в суде на вопрос о признании вины.

Напомним, в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года из реки Мойки достали 63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова - у него был рюкзак с двумя отпиленными женскими руками. Позже выяснилось, что Соколов убил свою бывшую студентку, на которой собирался жениться.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем начал душить ее. В результате девушка скончалась. Спустя сутки историк решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. Экспертиза признала Соколова вменяемым.