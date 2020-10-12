Пн, 12.10.2020
Я пытаюсь украсть все бонусы. Мы тренировали этот удар, но я ни разу ещё не делал этого в бою. Но он сильно надавил, и я подумал, что нужно попробовать. И я ударил Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе
Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе

Covid-19: за прошедшие сутки больше всего заболевших в Риге

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев Covid-19 было зарегистрировано в Риге, где выявлено 78 больных, что увеличило общее количество болеющих Covid-19 рижан до 524 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Затем следует Стопиньский край с пятью новыми случаями заражения, что увеличивает общее число больных Covid-19 в самоуправлении до 10 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано три новых случая заражения. Таким образом, в настоящее время в городе проживает 227 пациентов с Covid-19. Два новых случая зарегистрированы в Елгаве, а общее число больных Covid-19 в городе достигло 14 человек.

По одному новому случаю заболевания зарегистрировано в Бабитском, Царникавском, Кекавском, Олайнском, Приекульском, Саласпилсском и Сигулдском краях.

Наибольшее число новых больных - 54 - принадлежат к возрастной группе от 10 до 19 лет. Далее следуют пациенты в возрасте от 30 до 39 лет - 11 случаев, а также дети до девяти лет - девять случаев заболевания.

Было зарегистрировано по семь новых случаев заболевания в возрастных группах от 20 до 29 лет и от 70 лет. По три человека заболели в возрастных группах от 40 до 49 лет и от 60 до 69 лет, также заболел один человек в возрасте от 50 до 59 лет.

Последние новости

НАВЕРХ
Back