Covid-19: за прошедшие сутки больше всего заболевших в Риге

Затем следует Стопиньский край с пятью новыми случаями заражения, что увеличивает общее число больных Covid-19 в самоуправлении до 10 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано три новых случая заражения. Таким образом, в настоящее время в городе проживает 227 пациентов с Covid-19. Два новых случая зарегистрированы в Елгаве, а общее число больных Covid-19 в городе достигло 14 человек.

По одному новому случаю заболевания зарегистрировано в Бабитском, Царникавском, Кекавском, Олайнском, Приекульском, Саласпилсском и Сигулдском краях.

Наибольшее число новых больных - 54 - принадлежат к возрастной группе от 10 до 19 лет. Далее следуют пациенты в возрасте от 30 до 39 лет - 11 случаев, а также дети до девяти лет - девять случаев заболевания.