В Нижегородской области мужчина обстрелял рейсовый автобус и скрылся. Есть погибшие

Диспетчер автобусного парка сообщил, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, под огонь попали только люди, стоявшие на остановке, пишет "Дождь".

Предполагаемому нападавшему 18 лет, после стрельбы он убежал в лес. С собой у него два ружья, пишет "Медуза" со ссылкой на издание "Подъем" и Baza.