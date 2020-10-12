Пн, 12.10.2020
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Виталий Гаврилов, президент LDDK

В Нижегородской области мужчина обстрелял рейсовый автобус и скрылся. Есть погибшие

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В поселке Большеорловское в Нижегородской области мужчина открыл стрельбу по рейсовому автобусу и остановке, сообщает РИА Новости.

Диспетчер автобусного парка сообщил, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали, под огонь попали только люди, стоявшие на остановке, пишет "Дождь".

Трое раненых находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Предполагаемому нападавшему 18 лет, после стрельбы он убежал в лес. С собой у него два ружья, пишет "Медуза" со ссылкой на издание "Подъем" и Baza.

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