Вернуться за парты после каникул, вероятнее всего, смогут только ученики 1-6 классов

Сегодня партнеры по коалиции оценили возможное продление мер по сдерживанию распространения Covid-19.

Одним из решений может стать частичный возврат к дистанционному обучению, когда очные занятия смогут продолжить только ученики 1-6-х классов. В свою очередь учащиеся 7-12-х классов смогут возобновить учебу из дома.

Осенние каникулы в школах запланированы на следующую неделю - с 19 по 23 октября. 20

Политики ранее подчеркивали, что они постараются сохранить возможность для очного обучения школьников, особенно это касается учеников 1-6-х классов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) пояснил, что обсуждение возможных ограничений состоится завтра, в том числе в Совете по кризисному управлению.

В связи с резким ростом заболеваемости Covid-19 в стране правительство еще в пятницу ввело более строгие ограничения для сокращения распространения нового коронавируса, в том числе сократило максимальное количество участников мероприятий в помещениях и на открытом воздухе.

С начала нового учебного года специалистам SPKC довелось работать уже с 59 учебными заведениями Латвии. В 8 из них заболело более чем по 10 человек, что говорит о распространении инфекции внутри самого учебного заведения, за пределами какого-то одного класса.