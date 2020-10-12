Евросоюз готовит санкции против РФ за отравление Навального

Страны ЕС готовятся ввести санкции против Москвы в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, - пишет DW со ссылкой на AFP и dpa.
По данным dpa, министры иностранных дел государств ЕС на встрече в Люксембурге договорились начать подготовку к введению штрафных мер против РФ. Сейчас рабочие группы занимаются техническими деталями. Подробности станут известны позже.
Также, ЕС намерен активизировать поддержку гражданского общества и защиты прав человека в России передает "Дождь".
Напомним, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин.
Почти 3 недели политик находился в искусственной коме.
Об отравлении Навального "Новичком" правительство Германии сообщило 2 сентября. Позже эти выводы были подтверждены независимыми центрами во Франции и Швеции.