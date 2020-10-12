Евросоюз готовит санкции против РФ за отравление Навального

По данным dpa, министры иностранных дел государств ЕС на встрече в Люксембурге договорились начать подготовку к введению штрафных мер против РФ. Сейчас рабочие группы занимаются техническими деталями. Подробности станут известны позже.

Также, ЕС намерен активизировать поддержку гражданского общества и защиты прав человека в России передает "Дождь".

Напомним, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин.

Почти 3 недели политик находился в искусственной коме.