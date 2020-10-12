Пн, 12.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
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Евросоюз готовит санкции против РФ за отравление Навального

навальный

ФОТО: Reuters

Страны ЕС готовятся ввести санкции против Москвы в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, - пишет DW со ссылкой на AFP и dpa. 

По данным dpa, министры иностранных дел государств ЕС на встрече в Люксембурге договорились начать подготовку к введению штрафных мер против РФ. Сейчас рабочие группы занимаются техническими деталями. Подробности станут известны позже. 

Также, ЕС намерен активизировать поддержку гражданского общества и защиты прав человека в России передает "Дождь".

Напомним, что основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин.

Почти 3 недели политик находился в искусственной коме. 

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Об отравлении Навального "Новичком" правительство Германии сообщило 2 сентября. Позже эти выводы были подтверждены независимыми центрами во Франции и Швеции.

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