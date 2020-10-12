Пн, 12.10.2020
Будто взорвался какой-то серьезный объект. Белорусский журналист о взрыве на митинге в Минске
Белорусский журналист о взрыве на митинге в Минске
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Частный самолет российской журналистки выставлен на продажу. Его оценивают в $60 млн

ФОТО: Reuters/ScanPix

Самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером T7-KLT, принадлежащий ведущей канала "Россия 1" Наиле Аскер-заде выставлен на продажу на сайте дилера Jetcraft, сообщает "МБХ медиа".

По данным Radarbox, Bombardier Global 6000 выполнил поседений рейс 1 января из Баден-Бадена в Нюрнберг, где проходил подготовку к продаже.

Цена самолета не указана, но Jetcraft обещает предоставить ее заинтересованным лицам по запросу.

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По данным MBH Media, судя по аналогичным предложениям на рынке, цена этого самолета может составить от 35 до 40 миллионов долларов. В 2017 году, когда этот новый самолет Bombardier Global 6000 был приобретен дочерней компанией российского государственного банка ВТБ, он стоил 60 миллионов долларов.

По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, у журналистки ВГТРК Наили Аскер-заде в собственности имеется самолет стоимостью $60 млн и яхта за $62 млн. 

У журналистки также нашли дом на Рублевке за 250 млн рублей. 

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Она его купила у офшора, который зарегистрирован по тому же адресу, что и офшор, которому принадлежит квартира главы ВТБ Андрея Костина.

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