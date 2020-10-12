Частный самолет российской журналистки выставлен на продажу. Его оценивают в $60 млн

По данным Radarbox, Bombardier Global 6000 выполнил поседений рейс 1 января из Баден-Бадена в Нюрнберг, где проходил подготовку к продаже.

Цена самолета не указана, но Jetcraft обещает предоставить ее заинтересованным лицам по запросу.

По данным MBH Media, судя по аналогичным предложениям на рынке, цена этого самолета может составить от 35 до 40 миллионов долларов. В 2017 году, когда этот новый самолет Bombardier Global 6000 был приобретен дочерней компанией российского государственного банка ВТБ, он стоил 60 миллионов долларов.

По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, у журналистки ВГТРК Наили Аскер-заде в собственности имеется самолет стоимостью $60 млн и яхта за $62 млн.

У журналистки также нашли дом на Рублевке за 250 млн рублей.

Она его купила у офшора, который зарегистрирован по тому же адресу, что и офшор, которому принадлежит квартира главы ВТБ Андрея Костина.