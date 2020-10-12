Видео ⟩ В Минске силовики жестоко избили брата олимпийской чемпионки по биатлону Домрачевой

Молодой человек ехал на велосипеде к матери, когда на него накинулась группа силовиков. Момент избиения попал на камеру. Очевидцы запечатлели, как Домрачева бьют ногами и дубинками, бросают через бедро, тягают за волосы и снова избивают.

Задержание происходило во время акции протеста, но, по словам Домрачева, никакого отношения к этой демонстрации он не имел.

Молодой человек рассказал, что "от ударов и крови на лице он ничего не видел, в какой-то момент думал, что ослеп, и просил вызвать "скорую". Но в помощи врача ему было отказано, - пишет Euronews.

После задержания Никита Домрачев оказался в СИЗО в переулке Окрестина, оттуда его увезли в больницу, информирует TUT.BY. Сейчас он уже дома.

@euroradio выложило второе видео избиения и задержания Никиты Домрачева, брата Героя Беларуси, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. pic.twitter.com/VFKsCF9bDj — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 12, 2020