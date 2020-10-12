Пн, 12.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
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Видео ⟩ В Минске силовики жестоко избили брата олимпийской чемпионки по биатлону Домрачевой

ФОТО: twitter.com

В Минске жестоко избили брата четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону, героя Республики Беларусь Дарьи Домрачевой Никиту, сообщают белорусские СМИ. 

Молодой человек ехал на велосипеде к матери, когда на него накинулась группа силовиков. Момент избиения попал на камеру. Очевидцы запечатлели, как Домрачева бьют ногами и дубинками, бросают через бедро, тягают за волосы и снова избивают. 

Задержание происходило во время акции протеста, но, по словам Домрачева, никакого отношения к этой демонстрации он не имел.

Молодой человек рассказал, что "от ударов и крови на лице он ничего не видел, в какой-то момент думал, что ослеп, и просил вызвать "скорую". Но в помощи врача ему было отказано, - пишет Euronews.

После задержания Никита Домрачев оказался в СИЗО в переулке Окрестина, оттуда его увезли в больницу, информирует TUT.BY. Сейчас он уже дома.

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