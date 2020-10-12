В рижской поликлинике с пациентов брали деньги на маски для врачей

В конце сентября журналист Русской службы новостей LTV Даниил Смирнов прошел медицинский осмотр; в кассе ему пришлось заплатить дополнительно 2,20 евро - 0,70 евро за маску и еще 1,50 евро за средства защиты для врачей.

Трое врачей, которых ему удалось встретить, так и не смогли объяснить, за что с пациента взяли 2,20 евро.

Как поясняет представитель Рижской 1-й больницы Ивета Медне, доплата в размере 2,20 евро делится на две части. 70 центов должны платить только пациенты, которые прибывают в больницу без собственной защитной маски.

Оставшиеся 1,50 евро "частично покрывают те расходы, которые появляются у больницы при обеспечении пациентов и персонала средствами индивидуальной защиты, дополнительными инструментами и средствами для дезинфекции, и в зависимости от специфики деятельности врача - не только масками, но и перчатками, бахилами, защитой для лица, одноразовой одеждой".