Пн, 12.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"

В рижской поликлинике с пациентов брали деньги на маски для врачей

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В поликлинике "Шарлотес", принадлежащей Рижскому самоуправлению, в течение некоторого времени с пациентов взималась дополнительная плата за медицинские маски, защитное снаряжение и дезинфицирующие средства для врачей, но после проявления интереса со стороны Латвийского телевидения плата неожиданно была отменена, рассказывает передача Panorāma.

В конце сентября журналист Русской службы новостей LTV Даниил Смирнов прошел медицинский осмотр; в кассе ему пришлось заплатить дополнительно 2,20 евро - 0,70 евро за маску и еще 1,50 евро за средства защиты для врачей.

Трое врачей, которых ему удалось встретить, так и не смогли объяснить, за что с пациента взяли 2,20 евро.

Как поясняет представитель Рижской 1-й больницы Ивета Медне, доплата в размере 2,20 евро делится на две части. 70 центов должны платить только пациенты, которые прибывают в больницу без собственной защитной маски.

Оставшиеся 1,50 евро "частично покрывают те расходы, которые появляются у больницы при обеспечении пациентов и персонала средствами индивидуальной защиты, дополнительными инструментами и средствами для дезинфекции, и в зависимости от специфики деятельности врача - не только масками, но и перчатками, бахилами, защитой для лица, одноразовой одеждой".

В настоящее время эта дополнительная плата отменена, так как был сделан вывод, что больница может покрыть расходы на дезинфекцию самостоятельно.

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