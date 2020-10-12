Бюджет 2021, очередные нововведения и еще одна смерть. Все, что вы могли пропустить 12 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Понедельник, 12 октября.
Коронавирус:
- В Латвии - 95 новых случаев Covid-19 за сутки; один человек умер
- В Эстонии выявлено 18 новых случаев Covid-19, в Литве - 125
- В России - пик новых случаев коронавируса. Получается, сейчас ситуация хуже, чем весной? Чем это все закончится?
- С сегодняшнего дня въезжающие в Латвию будут заполнять электронные анкеты
- Винькеле: в борьбе с Covid-19 будут шире использоваться маски
- Глава LZA: нужно помогать изолироваться инфицированным, а не изолировать общество
- Здесь дважды победили Covid-19. Как с вирусом борется Новая Зеландия?
- Предприятие Kuldigas tekstils возобновило работу в ограниченном объеме
- Впервые с июля Латвия обошла по уровню заболеваемости Covid-19 Эстонию
- За прошедшие сутки больше всего заболевших в Риге
- SPKC: в школе имени Н. Драудзини было констатировано более 60 случаев заболевания Covid-19
- Вернуться за парты после каникул, вероятнее всего, смогут только ученики 1-6-х классов
- Путешествия во время пандемии: Сингапур вводит круизы "в никуда"
Другие события дня:
- В Даугаве констатировано полукилометровое пятно неизвестного происхождения
- Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции обвиняется в уклонении от уплаты налогов
- Стакис пообещал сделать Ригу первым климатически нейтральным городом в Балтии
- Историк Олег Соколов спустя год после убийства аспирантки признал свою вину
- В Нижегородской области мужчина обстрелял рейсовый автобус и скрылся. Есть погибшие
- Tesla строит свои гигафабрики в феноменально короткие сроки. Как?
- Бюджет 2021: доходы сократятся на 328 млн евро, а расходы вырастут на 744 млн евро
- Латвийская кондитерская фабрика включена в мировой топ-5
- Гобземс преувеличивает: в организованном им собрании участие приняли 300-400 человек
- Евросоюз готовит санкции против РФ за отравление Навального
- Частный самолет российской журналистки выставлен на продажу. Его оценивают в $60 млн
- В Санкт-Петербурге погиб мотоциклист: он пытался переехать разведенный мост
Новости из мира знаменитостей:
- Звездные выходные: Рената Литвинова в шляпке, Анфиса Чехова на море, а Лена Темникова с котиком
- Звезда "Квартета И" стал отцом в третий раз
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- "Снимаю с себя эту ответственность": Антон Долин о выходе из состава Фонда кино
- Forbes составил первый рейтинг заработков русскоговорящих тиктокеров
- Альбом Леонида Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях
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- В Минске силовики жестоко избили брата олимпийской чемпионки по биатлону Домрачевой
- Промоутер Фьюри: "Похоже, третьего боя с Уайлдером в этом году не будет"
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"Лос-Анджелес Лейкерс" в 17-й раз стал чемпионом НБА