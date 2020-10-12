Пн, 12.10.2020
В это время работодатели должны особенно подумать над тем, какие меры безопасности следует ввести на предприятиях, чтобы снизить риск распространения инфекции. Виталий Гаврилов, президент LDDK
Виталий Гаврилов, президент LDDK
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Бюджет 2021, очередные нововведения и еще одна смерть. Все, что вы могли пропустить 12 октября

ФОТО: rus.tvnet.lv

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Понедельник, 12 октября.

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