Вт, 13.10.2020
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Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе

В Минске прошел марш пенсионеров "Бабушки с народом". Силовики применяли газ и петарды

Протесты в Минске

ФОТО: Reuters

В Минске продолжаются протесты с требованием перемирия, начавшиеся еще в августе. В понедельник, 12 октября, на улицы вышли пенсионеры в рамках марша "Бабушки с народом", пишет "Дождь".

В марше пенсионеров, по разным оценкам, приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Как передает корреспондент агентства ТАСС, неподалеку от Белорусского национального технического университета к акции присоединились студенты, которых начала задерживать милиция.

По данным портала Tut.by сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты или петарды.

В одном из районов Минска демонстранты жгли покрышки. 

Как пишет Onliner, участники марша прошли от площади Независимости до станции метро "Академия наук", где "десятки пенсионеров оказались на проезжей части". "Похоже на то, что они пытались заблокировать движение автобуса силовиков. Мужчины в возрасте что-то кричали бойцам в балаклавах, в ответ те пускали газ прямо в лицо", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что МВД Беларуси пригрозило применить спецсредства и боевое оружие против протестующих, так как по их мнению протесты в стране стали более радикальными.

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