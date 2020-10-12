В Минске прошел марш пенсионеров "Бабушки с народом". Силовики применяли газ и петарды

В марше пенсионеров, по разным оценкам, приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Как передает корреспондент агентства ТАСС, неподалеку от Белорусского национального технического университета к акции присоединились студенты, которых начала задерживать милиция.

По данным портала Tut.by сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты или петарды.

В одном из районов Минска демонстранты жгли покрышки.

Как пишет Onliner, участники марша прошли от площади Независимости до станции метро "Академия наук", где "десятки пенсионеров оказались на проезжей части". "Похоже на то, что они пытались заблокировать движение автобуса силовиков. Мужчины в возрасте что-то кричали бойцам в балаклавах, в ответ те пускали газ прямо в лицо", - пишет издание.