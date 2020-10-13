В тот вечер большинство жителей Эстонии следили по радио и телевидению за финальным заездом Эрики Салумяэ на Олимпийских играх в Барселоне. 31 июля 1992 года в 20.42 пришла победа! Первое олимпийское золото независимой Эстонии после 56-летнего перерыва, пишет Rus.Postimees.

Эрика Салумяэ и председатель Верховного Совета Эстонии Арнольд Рюйтель. 11.08.1992 ФОТО: ERIK PROZES/PM

Когда прозвучал гимн Эстонии и поднялся триколор, на глаза навернулись слезы. Из-за человеческой ошибки все пошло наоборот. Первые радостные вести пришли еще 3 августа, когда Тыну и Тоомас Тынисте завоевали бронзовую медаль по парусному спорту в классе 470. Лишь политики жаловались, что восторг по поводу Олимпиады затмевает парламентские и президентские избирательный кампании.

Прибытие олимпийских героев на родину 10 августа затянулось на несколько часов, но это не умаляло радости встречи в аэропорту. В то же время тысячи людей собрались на Ратушной площади, чтобы поприветствовать олимпийцев. На площади было полно людей, и в поисках лучшего места почти 70 молодых людей забрались на строительные леса четырехэтажного дома Егорова на улице Мюнди. Полиция несколько раз приказывала им уйти, но в конечном итоге они остались сидеть на лесах.

Когда олимпийские герои в сопровождении полиции добрались до улицы Харью, случилось то, чего никто не мог опасаться. В тот момент, когда колонна стала видимой, те, кто находился на строительных лесах, стали перемещаться к углу дома. Это решение стало роковым. В 22.10 строительные леса не выдержали веса и начали рушиться вместе с людьми в сторону площади. Началась паника, молодые люди цеплялись за строительные леса, некоторые из них хватались за оконные карнизы, пытались залезть в окна.

Трагедия на праздничном приеме олимпийцев 10 августа 1992 года ФОТО: Peeter Langovits

На место быстро прибыла полиция, скорая помощь, спасатели и пожарный подъемник Bronto. Скорая помощь оказывала помощь пострадавшим на месте. Семь молодых людей были доставлены в больницу, четверо из них получили серьезные травмы. Один из них, 16-летний Айвар, скончался ночью в больнице.

Яак Тамм был мэром Таллинна в 1992-1996 годах (фото 11.1992) ФОТО: MEELIS LOKK/PM

Люди были в шоке, трагедия затмила запланированное мероприятие. Однако церемония приема не была отменена. Мэр Таллинна Яак Тамм, который успокаивал людей, попросил их переместиться на Площадь Лосси, где олимпийцев встретили часом позже. На месте продолжались спасательные работы и укрепление строительных лесов от дальнейшего обрушения.

На следующее утро фотограф Пеэтер Ланговитс сфотографировал место происшествия, когда специалисты приехали оценивать ситуацию. Строительные леса походили на унылый памятник, символизирующий беспечность и бездумность.

Из более позднего заявления Таллиннской горуправы, организовывавшей мероприятие, выяснилось, что строительные леса были изготовлены и установлены правильно и что обрушение произошло из-за их чрезмерной асимметричной динамической нагрузки. Организаторы не могли предвидеть, что леса будут использоваться как трибуны, и не предполагали возможности их обрушения.

Трагедия на праздничном приеме олимпийцев 10 августа 1992 года ФОТО: Peeter Langovits

Опасность ситуации не была оценена должным образом, не было принято никаких решительных мер по снятию людей с строительных лесов. Безрассудные действия некоторых присутствующих и их неповиновение полиции привели к трагическому событию.

Трагедия на праздничном приеме олимпийцев 10 августа 1992 года ФОТО: Peeter Langovits