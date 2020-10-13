ФОТО ⟩ Встреча олимпийских чемпионов в Таллинне обернулась ужасной трагедией
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В тот вечер большинство жителей Эстонии следили по радио и телевидению за финальным заездом Эрики Салумяэ на Олимпийских играх в Барселоне. 31 июля 1992 года в 20.42 пришла победа! Первое олимпийское золото независимой Эстонии после 56-летнего перерыва, пишет Rus.Postimees.
Когда прозвучал гимн Эстонии и поднялся триколор, на глаза навернулись слезы. Из-за человеческой ошибки все пошло наоборот. Первые радостные вести пришли еще 3 августа, когда Тыну и Тоомас Тынисте завоевали бронзовую медаль по парусному спорту в классе 470. Лишь политики жаловались, что восторг по поводу Олимпиады затмевает парламентские и президентские избирательный кампании.
Прибытие олимпийских героев на родину 10 августа затянулось на несколько часов, но это не умаляло радости встречи в аэропорту. В то же время тысячи людей собрались на Ратушной площади, чтобы поприветствовать олимпийцев. На площади было полно людей, и в поисках лучшего места почти 70 молодых людей забрались на строительные леса четырехэтажного дома Егорова на улице Мюнди. Полиция несколько раз приказывала им уйти, но в конечном итоге они остались сидеть на лесах.
Когда олимпийские герои в сопровождении полиции добрались до улицы Харью, случилось то, чего никто не мог опасаться. В тот момент, когда колонна стала видимой, те, кто находился на строительных лесах, стали перемещаться к углу дома. Это решение стало роковым. В 22.10 строительные леса не выдержали веса и начали рушиться вместе с людьми в сторону площади. Началась паника, молодые люди цеплялись за строительные леса, некоторые из них хватались за оконные карнизы, пытались залезть в окна.
На место быстро прибыла полиция, скорая помощь, спасатели и пожарный подъемник Bronto. Скорая помощь оказывала помощь пострадавшим на месте. Семь молодых людей были доставлены в больницу, четверо из них получили серьезные травмы. Один из них, 16-летний Айвар, скончался ночью в больнице.
Люди были в шоке, трагедия затмила запланированное мероприятие. Однако церемония приема не была отменена. Мэр Таллинна Яак Тамм, который успокаивал людей, попросил их переместиться на Площадь Лосси, где олимпийцев встретили часом позже. На месте продолжались спасательные работы и укрепление строительных лесов от дальнейшего обрушения.
На следующее утро фотограф Пеэтер Ланговитс сфотографировал место происшествия, когда специалисты приехали оценивать ситуацию. Строительные леса походили на унылый памятник, символизирующий беспечность и бездумность.
Из более позднего заявления Таллиннской горуправы, организовывавшей мероприятие, выяснилось, что строительные леса были изготовлены и установлены правильно и что обрушение произошло из-за их чрезмерной асимметричной динамической нагрузки. Организаторы не могли предвидеть, что леса будут использоваться как трибуны, и не предполагали возможности их обрушения.
Опасность ситуации не была оценена должным образом, не было принято никаких решительных мер по снятию людей с строительных лесов. Безрассудные действия некоторых присутствующих и их неповиновение полиции привели к трагическому событию.
За победу на Олимпиаде в Сеуле Совет Министров ЭССР разрешил Эрике Салумяэ построить дом в Пирита, несколько лет спустя она продала его за три миллиона крон. За олимпийскую победу в Барселоне правительство Эстонской Республики вручило Салумяэ премию в размере 100 000 крон. Тоомас и Тыну Тынисте, завоевавшие бронзовые медали в парусных гонках, получили по 30 000 крон.