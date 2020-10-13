Загруженность больниц, средства защиты для врачей: Кариньш созвал заседание по поводу Covid-19

Об актуальной ситуации с коронавирусом на заседании совета расскажут эксперты. Планируется также обсудить загруженность больниц и обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Также будет обсуждаться дальнейшая стратегия борьбы с распространением Covid-19 в Латвии.