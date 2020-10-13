Вт, 13.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Загруженность больниц, средства защиты для врачей: Кариньш созвал заседание по поводу Covid-19

Загруженность больниц, средства защиты для врачей: Кариньш созвал заседание по поводу Covid-19

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

ФОТО: John Thys / AP

Из-за стремительного распространения Covid-19 премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал сегодня, 13 октября, заседание совета по кризисному управлению, сообщили агентству LЕТА в бюро премьера.

Заседание состоится в 9 часов в удаленном режиме.

Об актуальной ситуации с коронавирусом на заседании совета расскажут эксперты. Планируется также обсудить загруженность больниц и обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Также будет обсуждаться дальнейшая стратегия борьбы с распространением Covid-19 в Латвии.

В заседании примут участие представители Центра профилактики и контроля заболеваний, Службы неотложной медицинской помощи, Национальной службы здравоохранения и других учреждений.

Последние новости

НАВЕРХ
Back