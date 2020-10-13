Вт, 13.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
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  • На срок в пять лет. Правительство примет решение об утверждении Рукса начальником Госполиции

На срок в пять лет. Правительство примет решение об утверждении Рукса начальником Госполиции

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 13 октября, правительство примет решение об утверждении начальника управления уголовного розыска Госполиции Арманда Рукса в должности начальника Госполиции.

Закон предусматривает, что глава Госполиции назначается министром внутренних дел на срок в пять лет после утверждения соответствующей кандидатуры Кабинетом министров.

6 июля этого года Рукс был назначен начальником управления уголовного розыска Госполиции, а 12 августа ему было присвоено звание полковника.

В 2011 году Рукс получил степень магистра права в Латвийской полицейской академии.

Рукс проработал на различных должностях в системе МВД более 24 лет.

Как сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс выдвинул Рукса на вакантную должность начальника Госполиции.

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