На срок в пять лет. Правительство примет решение об утверждении Рукса начальником Госполиции

Сегодня, 13 октября, правительство примет решение об утверждении начальника управления уголовного розыска Госполиции Арманда Рукса в должности начальника Госполиции.
Закон предусматривает, что глава Госполиции назначается министром внутренних дел на срок в пять лет после утверждения соответствующей кандидатуры Кабинетом министров.
6 июля этого года Рукс был назначен начальником управления уголовного розыска Госполиции, а 12 августа ему было присвоено звание полковника.
В 2011 году Рукс получил степень магистра права в Латвийской полицейской академии.
Рукс проработал на различных должностях в системе МВД более 24 лет.
Как сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс выдвинул Рукса на вакантную должность начальника Госполиции.