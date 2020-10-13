Вт, 13.10.2020
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В России семья похоронила умершего родственника в закрытом гробу. Позже выяснилось, что он жив

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Минздрав и Следственный комитет (СК) Кемеровской области России организовали проверки после того, как в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района под именем 71-летнего Николая Малкова, который якобы умер из-за коронавирусной инфекции, похоронили другого человека, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Вести. Кузбасс".

Житель Кузбасса Николай Малков жил в кемеровском доме-интернате для пожилых и людей с инвалидностью. В августе этого года его увезли в больницу из-за заражения Covid-19. 24 августа родственникам мужчины сообщили, что он умер. Это подтверждает также свидетельство о смерти, которое двоюродная внучка мужчины Евгения Кубарева показала съемочной группе программы "Вести. Кузбасс". В документе указано, что Николай Малков 1949 года рождения умер в 2:30 ночи 24 августа.

"Хоронили в закрытом гробу, так как был подтвержден ковид", - рассказывает она. Спустя почти три недели, 13 сентября, с женщиной связался исполняющий обязанности директора кемеровского интерната Савелий Сарбадаков, который позвал ее на опознание родственника.

"Ну как бы я маленько растерялась. Говорю: "Какое опознание? Мы как бы своего дедушку уже похоронили…"

Говорю: "Он что, мертвый?" Он говорит: "Нет, абсолютно здоровый, живой". Истерика была, если честно. Как бы я за бабушку переживаю", - рассказала Евгения Кубарева.

Узнав, что Малков жив, его родственники сожгли все надгробные таблички, но не стали эксгумировать тело похороненного. В сюжете "Вестей" утверждается, что Кубарева каждую неделю меняет цветы на могиле.

Вскоре внучка Николая Малкова выяснила, что вместе с ее дедушкой из интерната в больницу увезли еще одного человека, по фамилии Коровин. В СК, не называя имен, подтвердили, что из интерната госпитализировали двух постояльцев - 71 и 80 лет, после чего тот, что старше, умер, а родственникам 71-летнего пациента по ошибке сообщили о его смерти.

Глава кемеровского интерната для пожилых Савелий Сарбадаков в интервью изданию "Подъем" подтверждает версию СК о том, что из учреждения тогда действительно госпитализировали двух постояльцев, однако "в итоге один потом оказался не тем, кого привезли". "То есть, привезли одного человека под другим именем, и мы поняли, что это не он", - сказал управляющий интернатом.

У обоих госпитализированных из интерната пациентов диагностировали Covid-19, сообщает замминистра здравоохранения Кемеровской области Юлия Брежнева. По ее словам, региональный Минздрав в рамках проверки запросил "все медицинские документы от всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи этим пациентам". Брежнева также утверждает, что было возбуждено уголовное дело, но на сайте областного СК сказано, что на данный момент еще идет доследственная проверка по факту халатности.

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