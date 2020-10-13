Еще четыре человека в тяжелом состоянии: в Латвии за сутки - 10 новых госпитализаций с Covid-19

В больницах на данный момент находятся 70 пациентов с Covid-19, что до сих пор является наибольшим числом госпитализированных с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

У 61 госпитализированного заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у девяти человек - в тяжелой.