Еще четыре человека в тяжелом состоянии: в Латвии за сутки - 10 новых госпитализаций с Covid-19

За прошедшие сутки были госпитализированы 10 человек с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.
В больницах на данный момент находятся 70 пациентов с Covid-19, что до сих пор является наибольшим числом госпитализированных с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.
У 61 госпитализированного заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у девяти человек - в тяжелой.
Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 252 пациента с коронавирусом - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.