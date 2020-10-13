Вт, 13.10.2020
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  • Еще четыре человека в тяжелом состоянии: в Латвии за сутки - 10 новых госпитализаций с Covid-19

Еще четыре человека в тяжелом состоянии: в Латвии за сутки - 10 новых госпитализаций с Covid-19

Фото иллюстративное.

ФОТО: THILO SCHMUELGEN/REUTERS

За прошедшие сутки были госпитализированы 10 человек с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В больницах на данный момент находятся 70 пациентов с Covid-19, что до сих пор является наибольшим числом госпитализированных с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

У 61 госпитализированного заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у девяти человек - в тяжелой.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 252 пациента с коронавирусом - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.

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