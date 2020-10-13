Вт, 13.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
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В Латвии новый умерший от Covid-19 и 75 новых случаев

ФОТО: AP/Scanpix

За прошедшие сутки зарегистрировано 75 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один пациент с подтвержденным Covid-19 скончался в больнице (возрастная группа от 65 до 70 лет).

Вчера сделано 4433 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,69%.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 368 445 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2840 человек, 1325 человек выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, в больницах на данный момент находятся 70 пациентов с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

За минувшие сутки в больницы поступило еще десять пациентов с "Covid-19". У 61 человека заболевание средней тяжести, девять человек в тяжелом состоянии, и это самое большое количество тяжелых пациентов за время пандемии.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 252 пациента с коронавирусом - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.

 

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