Вт, 13.10.2020
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Виталий Гаврилов, президент LDDK

Мужчина из Латвии стал звездой TikTok, набрав 10 миллионов подписчиков

Некий мужчина из Латвии под ником DednaHype стал популярен во всем мире - в социальной сети TikTok у него 10 миллионов подписчиков. 

Мужчина существенно обогнал популярный аккаунт из Латвии Latvian Sisters (1,6 миллиона). Если видео Latvian Sisters собирает сотни тысяч просмотров, то ролики DednaHype - более миллиона. 

Стоит отметить, что DednaHype уже снимался вместе с Latvian Sisters.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О мужчине мало известно - в своем профиле он указал только то, что родом из Латвии, а также по видео можно понять, что ролики были сняты там же. Кроме того, мужчина подумывает сделать фан-встречу в Риге.

Большая часть видео - короткие выдуманные истории о различных жизненных ситуациях, в которых, например, представлены дети, бездомные или люди в возрасте. 

@dednahype

Let's get acquainted? ?##dednahype##foryou

♬ оригинальный звук - Dednahype
@dednahype ♬ оригинальный звук - Dednahype
@dednahype

respect those who are given less! Did you helped enyone this week?😌##fyp##help##grandma##любовь

♬ Surrender - Natalie Taylor
@dednahype

children are happiness🥺❤️##kids##help##foryou

♬ Surrender - Natalie Taylor
@dednahype ♬ оригинальный звук - Dednahype

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