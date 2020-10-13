Мужчина из Латвии стал звездой TikTok, набрав 10 миллионов подписчиков

Некий мужчина из Латвии под ником DednaHype стал популярен во всем мире - в социальной сети TikTok у него 10 миллионов подписчиков.
Мужчина существенно обогнал популярный аккаунт из Латвии Latvian Sisters (1,6 миллиона). Если видео Latvian Sisters собирает сотни тысяч просмотров, то ролики DednaHype - более миллиона.
Стоит отметить, что DednaHype уже снимался вместе с Latvian Sisters.
О мужчине мало известно - в своем профиле он указал только то, что родом из Латвии, а также по видео можно понять, что ролики были сняты там же. Кроме того, мужчина подумывает сделать фан-встречу в Риге.
Большая часть видео - короткие выдуманные истории о различных жизненных ситуациях, в которых, например, представлены дети, бездомные или люди в возрасте.
@dednahype
Let's get acquainted? ?##dednahype##foryou♬ оригинальный звук - Dednahype
@dednahype
respect those who are given less! Did you helped enyone this week?😌##fyp##help##grandma##любовь♬ Surrender - Natalie Taylor
@dednahype
children are happiness🥺❤️##kids##help##foryou♬ Surrender - Natalie Taylor