Вт, 13.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"

Назван самый переоценённый футболист в истории

Стивен Джеррард

ФОТО: Reuters/ScanPix

Портал Ace Football провёл исследование и назвал самого переоценённого футболиста в истории.

Издание опросило более шести тысяч футбольных болельщиков со всей Европы. Сначала были отобраны 20 кандидатов на звание самого переоценённого игрока, после чего провели повторный опрос.

Первое место в голосовании занял экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард - за него отдали голоса 23,5 процента участников опроса. Вторым стал французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (22%). Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле занял третью строчку (20%).

В десятке самых переоценённых футболистов также оказались Килиан Мбаппе, Диего Марадона, Райан Гиггз, Мохаммед Салах, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

Напомним, Стивен Джеррард большую часть карьеры провёл в составе "Ливерпуля". На счету футболиста 114 матчей и 21 гол за сборную Англии. В 2010 году журнал The Guardian включил Джеррарда в символическую сборную лучших игроков в истории футбола.

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