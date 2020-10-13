Назван самый переоценённый футболист в истории

Издание опросило более шести тысяч футбольных болельщиков со всей Европы. Сначала были отобраны 20 кандидатов на звание самого переоценённого игрока, после чего провели повторный опрос.

Первое место в голосовании занял экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард - за него отдали голоса 23,5 процента участников опроса. Вторым стал французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (22%). Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле занял третью строчку (20%).

В десятке самых переоценённых футболистов также оказались Килиан Мбаппе, Диего Марадона, Райан Гиггз, Мохаммед Салах, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.