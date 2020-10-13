Вт, 13.10.2020
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Белорусский журналист о взрыве на митинге в Минске

Фото ⟩ "Счастливая": Кайминьш показал, как проводит время с Даневичей

Весной уже говорилось о том, что депутат Сейма Артус Кайминьш начал встречаться с актрисой театра "Дайлес" Дартой Даневичей. Хотя и оба официально статус своих отношений не комментировали, совместные опубликованные фото говорят за себя. 

Кайминьш и Даневича ранее уже делились совместными фотографиями. Опубликованные в соцсетях кадры показывают, что они оба часто проводят время вместе. 

В этот раз Кайминьш поделился кадрами, на которых он с Дартой отправился в Сигулду. 

"Счастливая!" - подписал снимки депутат. 

На трех опубликованных фото видна улыбающаяся Дарта, которая наслаждается осенними днями. На одном из кадров видно, что актриса с депутатом качается на качелях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, слухи о том, что Кайминьш и Дарта встречаются пошли после расставания девушки с актером Никлавом Курпниексом.

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