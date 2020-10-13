Фото ⟩ "Счастливая": Кайминьш показал, как проводит время с Даневичей

Кайминьш и Даневича ранее уже делились совместными фотографиями. Опубликованные в соцсетях кадры показывают, что они оба часто проводят время вместе.

В этот раз Кайминьш поделился кадрами, на которых он с Дартой отправился в Сигулду.

"Счастливая!" - подписал снимки депутат.

На трех опубликованных фото видна улыбающаяся Дарта, которая наслаждается осенними днями. На одном из кадров видно, что актриса с депутатом качается на качелях.