Вт, 13.10.2020
Я пытаюсь украсть все бонусы. Мы тренировали этот удар, но я ни разу ещё не делал этого в бою. Но он сильно надавил, и я подумал, что нужно попробовать. И я ударил Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе
Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе

Один погибший, 14 пострадавших: в понедельник в Латвии произошло 140 ДТП

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вчера в Латвии зарегистрировано 140 ДТП, в результате аварий погиб один и пострадали 14 человек, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

Авария с погибшим произошла рано утром в понедельник в Елгавском крае. Около 6 часов утра там произошло фронтальное столкновение автомобиля Volkswagen Touran и грузовика Volvo FH. Мужчина 1999 г. рожд. погиб на месте происшествия. Полиция начала уголовный процесс.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения вчера задержано девять водителей, за превышение скорости оформлено 183 протокола, в целом за нарушения правил дорожного движения - 377 протоколов.

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