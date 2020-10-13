Один погибший, 14 пострадавших: в понедельник в Латвии произошло 140 ДТП

Авария с погибшим произошла рано утром в понедельник в Елгавском крае. Около 6 часов утра там произошло фронтальное столкновение автомобиля Volkswagen Touran и грузовика Volvo FH. Мужчина 1999 г. рожд. погиб на месте происшествия. Полиция начала уголовный процесс.