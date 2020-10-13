Вт, 13.10.2020
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Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе

Covid-19 и предприятия: при ухудшении ситуации могут ввести новые меры поддержки

Янис Витенбергс

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

С ухудшением эпидемиологической ситуации на предприятиях могут быть введены новые меры поддержки, заявил агентству LЕТА министр экономики Янис Витенбергс.

До сих пор заражение Covid-19 было выявлено на отдельных предприятиях - Kuldigas tekstils, Forevers и Licis-99. На вопрос о том, не планируются ли для предприятий механизмы поддержки, Витенбергс ответил, что пока они не требуются, но могут быть рассмотрены в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Министр напомнил, что с весны для предприятий все еще действуют некоторые механизмы поддержки.

Он призвал предприятия, особенно производственные, строго соблюдать меры безопасности.

"Нам, обществу, нужно соблюдать рекомендации эпидемиологов, чтобы обеспечить полноценную работу производственных предприятий.

Госсектор может перейти на удаленный режим, чтобы разгрузить общественный транспорт и другие публичные места, уменьшая риски социализации и заражения. Прошу предпринимателей и работников вести себя очень ответственно и соблюдать разработанные эпидемиологами основные принципы обеспечения работы предприятий во время пандемии Covid-19", - сказал министр.

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