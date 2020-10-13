Covid-19 и предприятия: при ухудшении ситуации могут ввести новые меры поддержки

До сих пор заражение Covid-19 было выявлено на отдельных предприятиях - Kuldigas tekstils, Forevers и Licis-99. На вопрос о том, не планируются ли для предприятий механизмы поддержки, Витенбергс ответил, что пока они не требуются, но могут быть рассмотрены в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.