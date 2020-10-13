Covid-19 и предприятия: при ухудшении ситуации могут ввести новые меры поддержки

С ухудшением эпидемиологической ситуации на предприятиях могут быть введены новые меры поддержки, заявил агентству LЕТА министр экономики Янис Витенбергс.
До сих пор заражение Covid-19 было выявлено на отдельных предприятиях - Kuldigas tekstils, Forevers и Licis-99. На вопрос о том, не планируются ли для предприятий механизмы поддержки, Витенбергс ответил, что пока они не требуются, но могут быть рассмотрены в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Министр напомнил, что с весны для предприятий все еще действуют некоторые механизмы поддержки.
Он призвал предприятия, особенно производственные, строго соблюдать меры безопасности.
Госсектор может перейти на удаленный режим, чтобы разгрузить общественный транспорт и другие публичные места, уменьшая риски социализации и заражения. Прошу предпринимателей и работников вести себя очень ответственно и соблюдать разработанные эпидемиологами основные принципы обеспечения работы предприятий во время пандемии Covid-19", - сказал министр.