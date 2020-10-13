На выборах президента в США проголосовало уже больше десяти миллионов человек

На выборах президента США, используя возможность досрочного голосования, проголосовало уже больше десяти миллионов избирателей, сообщил в понедельник, 12 октября, Предвыборный проект Университета Флориды, который следит за ходом выборов.
"Избиратели отдали в общей сложности уже 10 296 180 голосов", - сообщается на веб-сайте Предвыборного проекта Университета Флориды.
Число досрочно проголосовавших избирателей во много раз превышает число таких же избирателей на выборах 2016 года.
Это можно объяснить интенсивным использованием возможности проголосовать по почте по причине коронавируса.
Выборы президента США назначены на 3 ноября.