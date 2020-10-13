Перевощиков: следует избегать контактов вне своих "социальных пузырей"

По словам Перевощикова, люди устали от Covid-19, и появилось очень много источников дезинформации - о том, что коронавирус якобы безопасен.

"Возможно, для молодых людей эта болезнь не столь опасна, но, чем больше мы будем болеть, тем больше будут затронуты группы риска, что создаст нагрузку для системы здравоохранения, приведет к страданиям людей, интенсивной терапии и всем тем, что следует за широким распространением заболевания", - сказал эпидемиолог.