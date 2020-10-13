ВИДЕО ⟩ Игрок "Торпедо" сделал "круг почёта" и забросил красивую шайбу

В понедельник, 12 октября, нападающий нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров забросил одну из самых красивых шайб текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Торпедо" у себя дома принимало "Сибирь" и одержала победу со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
В составе победителей дублем отметился 26-летний Дамир Жафяров. Одну из заброшенных шайб хоккеисту удалось забросить после того, как он совершил что-то наподобие круга почёта.
Дамир Жафяров настолько крут, что он делает круг почета еще до гола. pic.twitter.com/QuZFyRgdDs— КХЛ (@khl) October 13, 2020
Жафяров в 15 матчах этого сезона набрал 12 (5+7) очков, а "Торпедо" с 14 очками занимает седьмое место в Восточной конференции. Что касается "Сибири", то команда из Новосибирска потерпела четвёртое поражение подряд и с 13 очками занимает 8-е место.