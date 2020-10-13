В Латвии грузоперевозки по железной дороге за этот год уменьшились почти вдвое

В том числе объем международных перевозок составил 15,812 млн тонн (-47,9%), а внутренние перевозки увеличились на 12,1% до 1,429 млн тонн. В общем объеме международных железнодорожных перевозок транзитные перевозки составили 13,055 млн тонн (-52,9%), объем импортных грузов - 2,514 млн тонн (+2,2%), экспортных - 243 000 тонн (+15,6%).

Перевозки транзитных железнодорожных грузов через порты за девять месяцев года составили 10,778 млн тонн (-55,7%), сухопутный транзит через территорию Латвии - 2,277 млн тонн (-32,6%).

В 2019 году грузоперевозки по железной дороге уменьшились на 15,8% по сравнению с 2018 годом и составили 41,492 млн тонн, в том числе за девять месяцев 2019 года было перевезено 31,645 млн тонн грузов.