Covid-19: ученые из США сообщают о первом случае повторного заражения

У 25-летнего мужчины из Невады раньше не было никаких проблем со здоровьем или дефектов иммунной системы, которые сделали бы его особенно восприимчивым к Covid-19.

25 марта этого года у него появились первые симптомы - боль в горле, кашель, головная боль, тошнота и диарея. 18 апреля тест на Covid-19 показал положительный результат.

27 апреля первоначальные симптомы полностью исчезли. 9 и 26 мая мужчина прошел два теста на Covid-19, которые дали отрицательный результат.

Однако 28 мая у мужчины снова появились симптомы заболевания - на этот раз у него была высокая температура, головная боль, головокружение, кашель, тошнота и диарея. Тест на Covid-19 5 июня опять показал положительный результат: в больнице у него был констатирован низкий уровень кислорода в крови и затрудненное дыхание.

Ученые считают, что мужчина заразился дважды, а не то что инфекция утихла, а затем снова появилась.

По их словам, два взятых образца вирусного материала имели слишком разные генетические коды, а симптомы слишком отличались, чтобы их можно было рассматривать как один и тот же случай заражения.

"Наше открытие свидетельствует о том, что факт предыдущего заражения не обязательно является гарантией от последующей инфекции, - говорит Марк Пандори, исследователь из Университета Невады. - Вероятность повторного заражения может существенно повлиять на наше понимание иммунитета против Covid-19".

У ученых и врачей до сих пор остается много вопросов об иммунитете к Covid-19, например, все ли инфицированные люди приобретают иммунитет и как долго тот сохраняется.

До сих пор повторное инфицирование происходило очень редко - это лишь несколько примеров из 37 миллионов случаев инфицирования во всем мире.

В случае с США второй рецидив был более серьезным, чем первоначальные симптомы. Однако случаи, наблюдавшиеся в Гонконге, Бельгии и Нидерландах, показали обратную тенденцию: рецидив был менее серьезен, чем первоначальное заболевание. С другой стороны, в случае в Эквадоре вторая инфекция протекала тяжелее, но в госпитализации не было необходимости.

Судя по другим коронавирусам, иммунитет к Covid-19, скорее всего, будет временным.