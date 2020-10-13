Covid-19: ученые из США сообщают о первом случае повторного заражения

В исследовании, опубликованном в академическом журнале Lancet Infectious Diseases, описывается первый известный в Соединенных Штатах случай повторного заражения человека новым коронавирусом, сообщает BBC.
У 25-летнего мужчины из Невады раньше не было никаких проблем со здоровьем или дефектов иммунной системы, которые сделали бы его особенно восприимчивым к Covid-19.
25 марта этого года у него появились первые симптомы - боль в горле, кашель, головная боль, тошнота и диарея. 18 апреля тест на Covid-19 показал положительный результат.
27 апреля первоначальные симптомы полностью исчезли. 9 и 26 мая мужчина прошел два теста на Covid-19, которые дали отрицательный результат.
Однако 28 мая у мужчины снова появились симптомы заболевания - на этот раз у него была высокая температура, головная боль, головокружение, кашель, тошнота и диарея. Тест на Covid-19 5 июня опять показал положительный результат: в больнице у него был констатирован низкий уровень кислорода в крови и затрудненное дыхание.
По их словам, два взятых образца вирусного материала имели слишком разные генетические коды, а симптомы слишком отличались, чтобы их можно было рассматривать как один и тот же случай заражения.
"Наше открытие свидетельствует о том, что факт предыдущего заражения не обязательно является гарантией от последующей инфекции, - говорит Марк Пандори, исследователь из Университета Невады. - Вероятность повторного заражения может существенно повлиять на наше понимание иммунитета против Covid-19".
У ученых и врачей до сих пор остается много вопросов об иммунитете к Covid-19, например, все ли инфицированные люди приобретают иммунитет и как долго тот сохраняется.
В случае с США второй рецидив был более серьезным, чем первоначальные симптомы. Однако случаи, наблюдавшиеся в Гонконге, Бельгии и Нидерландах, показали обратную тенденцию: рецидив был менее серьезен, чем первоначальное заболевание. С другой стороны, в случае в Эквадоре вторая инфекция протекала тяжелее, но в госпитализации не было необходимости.
Пол Хантер, профессор Университета Восточной Англии, заявил, что американское исследование "вызывает сильную тревогу". "Учитывая, что до настоящего времени было инфицировано более 37 миллионов человек, можно было ожидать большего количества инцидентов, если бы настолько быстрое повторное заражение и тяжелое течение болезни были частыми, - подчеркнул он. - Еще слишком рано с уверенностью говорить, что думать об этом открытии в отношении программ иммунизации. Но это открытие подчеркивает, что до сих пор неизвестно многое об иммунном ответе на эту инфекцию".