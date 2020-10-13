Covid-19 выявлен у двух работников Даугавпилсской больницы

Заражение Covid-19 выявлено у двух медработников Даугавпилсской региональной больницы, подтвердила представитель медицинского учреждения Гундега Гронска.
Эти люди заразились коронавирусом не в больнице, поэтому не было необходимости вводить карантин для работников и пациентов.
Работникам и пациентам были сделаны тесты, и они оказались отрицательными. Отделения работают в штатном режиме, сказала Гронска.
В Даугавпилсской больнице лечатся семь пациентов с Covid-19. В больнице имеется 25 аппаратов искусственной вентиляции легких, а в отделении для коронавирусных больных - 20 коек.