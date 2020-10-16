Лили Муни Е - огненная гольфистка и девушка пилота "Формулы-1"

Албон не самый открытый человек, когда дело касается личной жизни. Тем не менее, в Instagram время от времени появляются совместные фотографии гонщика и гольфистки.

"Чемпионат" пишет, что Лили участвует в профессиональных турнирах по гольфу с 2018 года, а вообще заниматься этим видом спорта она начала ещё в детстве. Сегодня Лили считается одной из лучших гольфисток Китая - она первой в истории своей страны выиграла Symetra Tour, а в 2019 году Муни Е стала членом крупнейшей гольф-организации LPGA.

Известно, что отец Лили владеет ресторанным и отельным бизнесом в Северной Америке. Он перевёз семью в США, когда Лили была ещё младенцем. За океаном девушка получила образование и сейчас живёт в основном в Лос-Анджелесе.

У симпатичной девушки очень много критиков и даже хейтеров, которые то и дело атакуют её Instagram. Всё дело во внешности Лили. По мнению критиков, своей популярности в мире гольфа Лили обязана не навыкам, а красоте. Кроме того, гольфистку обвиняют в том, что своими фотографиями в купальниках она лишает интереса к тем спортсменкам, которые сосредоточены только на игре.

"Гольф был моим приоритетом в жизни, я много участвовала в соревнованиях. Но как только у меня начало расти число подписчиков, появились сомневающиеся. Но пока я сама знаю, как обстоит дело и как именно я работаю, то всё это не имеет значения. Думаю, в 2019-м у меня были выступления, которые заставили многих критиков заткнуться", - приводит слова Лили "Чемпионат".

Прошлый год и правда стал для Лили успешным, особенно учитывая её статус новичка. В 2019 года китаянка заработала 33,5 тысячи долларов призовых и поднялась на 141-е место в рейтинге LPGA.

В этом году дела у Лили обстоят чуть хуже - пока у неё всего 4 тысячи призовых и 164-е место в рейтинге. Правда, китаянка в этом году сыграла всего на шести турнирах, так как многие соревнования в этом сезоне были отменены.