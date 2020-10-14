"Один из лучших в мире". Дмитрий Шихолай рассказал о работе с лучшими боксёрами Латвии

За спинами Майриса Бриедиса и Ричарда Болотника стоит тренер Дмитрий Шихолай, без которого о таких ярких достижениях в последние годы не было бы и речи. TVNET связался с Дмитрием и поговорил о его работе с лучшими боксёрами Латвии.
TVNET: Дмитрий, ты сам из мира кикбоксинга. Как ты пришёл в бокс?
Дмитрий Шихолай: Да, уже с детства я занимался боевыми видами спорта, играл в футбол, а в 12 лет занялся кикбоксингом. Мне очень понравилось. Так примерно восемь, десять лет я без перерыва им занимался. Дважды выиграл серебро на чемпионате Европы, пять раз побеждал на чемпионате Латвии. Параллельно занимался боксом. Два раза становился чемпионом Латвии. В общей сложности на любительском уровне в боксе и кикбоксинге я провёл около 70 поединков. Затем у меня была пауза примерно пять-шесть лет, но потом я возобновил тренировки и начал помогать тренировать. Понял, что у меня получается тренировать и я собрал свою группу для занятий боксом. С тех пор я уже какое-то время только в боксе.
TVNET: И как ты оказался с лучшими боксёрами Латвии - Майрисом Бриедисом и Ричардом Болотником?
Шихолай: Начали сотрудничество с Ричардом и показали хорошие результаты. Майрис это отметил. После поединка с Александром Усиком Бриедис решил поменять всю команду, начал поиски нового тренера и пригласил меня на кастинг (смеётся). Был один специалист из Украины и я. Майрису понравилось, как я работаю, и так мы начали. Вообще я в боксе увидел большую перспективу и были результаты. Заработать тоже можно было больше. Бриедис уже достиг высот, стал узнаваем. В кикбоксинге я таких перспектив не видел.
TVNET: Бриедис всем известен, а Болотник ещё выстраивает свою узнаваемость. Ты с Ричардом с первого дня, он чисто твой продукт. С самого начала вашего сотрудничества ты верил, что он заставит боксёрский мир говорить о себе?
Шихолай: Если честно, Ричард тоже в начале занимался кикбоксингом. У него это получалось, но не было достаточно высоких результатов. Начали тренировать бокс. Эти виды спорта сильно не отличаются и я делал всё, чтобы создать из него боксёра. С самого начала я видел, что у него есть все данные, чтобы стать очень хорошим боксёром. Я почувствовал его боксёрскую харизму и мне самому это было интересно.
TVNET: Болотник мне сказал, что к полуфинальному бою с Хоси Бёртоном он готовился вместе с Майрисом и для него эти тренировки были как праздник. Получилось объединить два в одном...
Шихолай: Перед финалом Всемирной суперсерии бокса я полностью работал с Майрисом. Так я мог выдать из себя все 100 процентов. Всё своё время я посвещал ему. Ричард к своему бою готовился с другими тренерами по плану, который разработал я - бег, плавание, тренировки по боксу (техника, тактика). С тренерами, которые меня замещали, мы были в постоянном контакте и вместе рассматривали возможности, как его лучше подготовить к бою, чтобы победить.
TVNET: Как оцениваешь шансы Болотника в финале Golden Contract против немца Сержа Мишеля?
Шихолай: Он победит, я в этом уверен. Ричард очень сильный и профессиональный спортсмен. Я спокоен, что он победит в турнире, а дальше уже будем смотреть, какой будет контракт и следующие предложения.
TVNET: Что было главным, на что вы делали упор и уделяли особое внимание в подготовке к бою Бриедиса с кубинцем Юниером Дортикосом?
Шихолай: Главным было подготовить защиту и чтобы ноги правильно работали. У него были небольшие браки, которые мне не нравились. Их нужно было убрать. Мы знали, что у Дортикоса очень хороший удар. Если эти вещи работают, тогда во время боя можно удачно выполнять атаки и контратаки.
TVNET: Тебе самому понравилось, как Майрис провёл этот бой?
Шихолай: Он выглядел очень хорошо, технически уверенно. Конечно, не хватало латвийских болельщиков. Но мы знали, что вся Латвия переживает за него. Но выходя на ринг ты вдруг видишь, что никого нет... Бой получился хорошим, Майрис не рисковал и показал техническим красивый бой. Над чем мы работали на тренировках, то он и показал во время боя. Считаю, что он мог завершить бой раньше, но Майрис сам предпочёл не рисковать, уверенно боксировать и завоевать титул. Если бы рисковал, могло бы по-разному сложится, потому что у Дортикоса есть удар. Мы хотели показать красивый бокс, и это получилось.
TVNET: С Бриедисом легко работать?
Шихолай: Скажу так - у каждого человека есть хорошие качества и характер. Мы профессионалы и подстраиваемся друг под друга. Мне кажется, что с ним легко работать, мы нашли общий язык.
TVNET: Недавно Майрис в одном интервью заявил, что с ним работает один из лучших тренеров в мире, имея в виду тебя. Лучше только Анатолий Ломаченко. Что ты об этом думаешь?
Шихолай (смеётся): Это дополнительный стимул для меня. Мне очень нравится, как работает Ломаченко, я слежу за ним. Сам бы я так не хотел говорить, потому что мы ещё не достигли таких результатов. Но могу сказать, что я стараюсь этого достичь и буду идти к этому.
TVNET: Но подобные слова ведь приятны.
Шихолай: Мне очень приятно, что он так сравнивает. Спасибо ему за это.
TVNET: После финала Всемирной суперсерии бокса Майрис сказал, что, возможно, перейдёт в супертяжёлый вес. Ты это поддерживаешь?
Шихолай: Это зависит от организации Калле Зауэрланда и от того, какими будут предложения. Если такие последуют, то, думаю, мы будем к этому готовы. Правда, потребуется много времени, чтобы подготовить тело к супертяжёлому весу. Это другие нагрузки, другие удары и тренировки с более тяжёлыми спарринг-партнёрами. У Майрису есть необходимые качества - его ноги и сильный удар. Можем над этим работать и если всё сложится, то почему нет.
TVNET: Думаешь, он будет конкурентоспособен в супертяжёлом весе?
Шихолай: Нужно пробовать. Мы уже боксировали на спаррингах с супертяжами и для Майриса это не было проблемой. С такими парнями как Тайсон Фьюри ему сегодня было бы сложно, но необходимо время. Если здоровье позволит, тогда, возможно, у нас будут поединки с топ-боксёрами. Посмотрим.
TVNET: Можно уверенно сказать, что ты один из лучших тренеров по боксу в Латвии, если не лучший. Результаты твоих воспитанников говорят сами за себя. С тобой не связывались какие-нибудь известные иностранные боксёры, которые хотели бы работать под твоим руководством?
Шихолай: Пока нет, но Зауэрланда говорил, что могут предложить боксёров. Но он знает, что я работаю с Майрисом и Болотником.
TVNET: Знаю, что ты усердно учишь латышский и хочешь получить латвийское гражданство. Какие у тебя успехи?
Шихолай: Первый экзамен у меня уже был. Половину я уже сдал, осталась вторая часть. Надеюсь, всё получится и я смогу обрадовать всех, показав, что тренер Майриса может говорить по-латышски. Буду стараться.