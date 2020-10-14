"Один из лучших в мире". Дмитрий Шихолай рассказал о работе с лучшими боксёрами Латвии

TVNET: Как оцениваешь шансы Болотника в финале Golden Contract против немца Сержа Мишеля?

Шихолай: Он победит, я в этом уверен. Ричард очень сильный и профессиональный спортсмен. Я спокоен, что он победит в турнире, а дальше уже будем смотреть, какой будет контракт и следующие предложения.

TVNET: Что было главным, на что вы делали упор и уделяли особое внимание в подготовке к бою Бриедиса с кубинцем Юниером Дортикосом?

Шихолай: Главным было подготовить защиту и чтобы ноги правильно работали. У него были небольшие браки, которые мне не нравились. Их нужно было убрать. Мы знали, что у Дортикоса очень хороший удар. Если эти вещи работают, тогда во время боя можно удачно выполнять атаки и контратаки.

TVNET: Тебе самому понравилось, как Майрис провёл этот бой?

Шихолай: Он выглядел очень хорошо, технически уверенно. Конечно, не хватало латвийских болельщиков. Но мы знали, что вся Латвия переживает за него. Но выходя на ринг ты вдруг видишь, что никого нет... Бой получился хорошим, Майрис не рисковал и показал техническим красивый бой. Над чем мы работали на тренировках, то он и показал во время боя. Считаю, что он мог завершить бой раньше, но Майрис сам предпочёл не рисковать, уверенно боксировать и завоевать титул. Если бы рисковал, могло бы по-разному сложится, потому что у Дортикоса есть удар. Мы хотели показать красивый бокс, и это получилось.

TVNET: С Бриедисом легко работать?

Шихолай: Скажу так - у каждого человека есть хорошие качества и характер. Мы профессионалы и подстраиваемся друг под друга. Мне кажется, что с ним легко работать, мы нашли общий язык.

TVNET: Недавно Майрис в одном интервью заявил, что с ним работает один из лучших тренеров в мире, имея в виду тебя. Лучше только Анатолий Ломаченко. Что ты об этом думаешь?

Шихолай (смеётся): Это дополнительный стимул для меня. Мне очень нравится, как работает Ломаченко, я слежу за ним. Сам бы я так не хотел говорить, потому что мы ещё не достигли таких результатов. Но могу сказать, что я стараюсь этого достичь и буду идти к этому.

TVNET: Но подобные слова ведь приятны.

Шихолай: Мне очень приятно, что он так сравнивает. Спасибо ему за это.

TVNET: После финала Всемирной суперсерии бокса Майрис сказал, что, возможно, перейдёт в супертяжёлый вес. Ты это поддерживаешь?

Шихолай: Это зависит от организации Калле Зауэрланда и от того, какими будут предложения. Если такие последуют, то, думаю, мы будем к этому готовы. Правда, потребуется много времени, чтобы подготовить тело к супертяжёлому весу. Это другие нагрузки, другие удары и тренировки с более тяжёлыми спарринг-партнёрами. У Майрису есть необходимые качества - его ноги и сильный удар. Можем над этим работать и если всё сложится, то почему нет.

Дмитрий Шихолай и Майрис Бриедис ФОТО: LETA

TVNET: Думаешь, он будет конкурентоспособен в супертяжёлом весе?

Шихолай: Нужно пробовать. Мы уже боксировали на спаррингах с супертяжами и для Майриса это не было проблемой. С такими парнями как Тайсон Фьюри ему сегодня было бы сложно, но необходимо время. Если здоровье позволит, тогда, возможно, у нас будут поединки с топ-боксёрами. Посмотрим.

TVNET: Можно уверенно сказать, что ты один из лучших тренеров по боксу в Латвии, если не лучший. Результаты твоих воспитанников говорят сами за себя. С тобой не связывались какие-нибудь известные иностранные боксёры, которые хотели бы работать под твоим руководством?

Шихолай: Пока нет, но Зауэрланда говорил, что могут предложить боксёров. Но он знает, что я работаю с Майрисом и Болотником.

TVNET: Знаю, что ты усердно учишь латышский и хочешь получить латвийское гражданство. Какие у тебя успехи?