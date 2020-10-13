Вт, 13.10.2020
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Виталий Гаврилов, президент LDDK

Правительство утвердило Рукса начальником Госполиции

Armands Ruks

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Правительство утвердило начальника управления уголовного розыска Госполиции Арманда Рукса в должности начальника Госполиции.

Закон предусматривает, что глава Госполиции назначается министром внутренних дел на срок пяти лет после утверждения соответствующей кандидатуры Кабинетом министров.

6 июля этого года Рукс был назначен начальником управления уголовного розыска Госполиции, а 12 августа ему было присвоено звание полковника.

В 2011 году Рукс получил степень магистра права в Латвийской полицейской академии.

Рукс проработал на различных должностях в системе МВД более 24 лет.

Рукса на должность начальника Госполиции выдвинул министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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