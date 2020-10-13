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На этой неделе, 15 октября, отмечается Всемирный день мытья рук. Правильная гигиена рук – одна из самых эффективных и простых мер для профилактики инфекционных заболеваний, что особенно актуально сейчас, когда в Латвии начался сезон гриппа, а также наблюдается стремительное распространение Covid-19. Кроме того, заболеваемость кишечными вирусами растет именно в осенне-зимнем сезоне. О правильной гигиене рук рассказывает фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Гигиене рук – ДА!

Регулярное и правильное мытье рук и их дезинфекция в общественных местах значительно снижает вероятность заболевания Covid-19, гриппом, а также кишечными инфекциями – вирусом Норуолк, или норовирусом, ротавирусом и энтеровирусом. Заражение и распространение вирусов чаще всего происходит после контакта с его переносчиком и предметами, которых он касался. Если не мыть и не дезинфицировать руки, то инфекция через рот попадает в организм, где начинает распространяться.

Когда необходима дезинфекция рук?

Правильная гигиена рук включает в себя их мытье, а также дезинфекцию, которая особенно важна в общественных местах, когда недоступно мыло и чистая, проточная вода, например, после прикосновения к часто используемым поверхностям и предметам (дверные ручки, электровыключатели и лифтовые кнопки, поручни в общественном транспорте, экраны посылочных и парковочных автоматов, наличные деньги и кнопки банкоматов). Дома нужно обратить внимание на дезинфекцию водяных кранов, унитазов, дверных ручек, экранов телефонов и поверхностей столов, а также мытье посуды и стирку белья и одежды. Специалист поясняет, что посуду нужно мыть при температуре не ниже 70oC, а если дома есть больной с инфекцией или Covid-19, то его постельное белье и одежду необходимо стирать в стиральной машине при максимальной температуре (70-90 o C).

Как правильно дезинфицировать руки? Пошаговая инструкция

Если на вас одежда с длинными рукавами, сперва необходимо закатать рукава и нанести на поверхность руки столько дезинфицирующего средства, чтобы им можно было смочить всю руку. Затем с помощью дезинфицирующего средства нужно обработать поверхности рук – ладони и их наружную часть, суставы ладоней, кончики пальцев, а также обратить особое внимание на большие пальцы и наружные поверхности пальцев. Не забудьте, что после дезинфекции руками нельзя трогать себя, свою одежду, мобильный телефон и другие недезинфицированные поверхности, иначе дезинфекцию придется повторить.

Какое средство выбрать для дезинфекции?

Фармацевт З. Озолиня поясняет, что водка для дезинфекции не подходит, так как у спирта, разбавленного до крепости менее 50 градусов, снижаются бактерицидные свойства, то есть частички вирусов уничтожаются не полностью. В повседневной жизни, если нет мыла, для дезинфекции будет достаточно 70-процентного раствора этанола. Чтобы кожа не сохла, желательно, чтобы к дезинфицирующему средству был добавлен также глицерин, который увлажняет кожу. Для чистки поверхностей и уборки помещений можно использовать 0,5-процентный раствор натрия гипохлорита, который в домашних условиях можно приготовить из отбеливателя для белья (он содержит 5% натрия гипохлорита), или 70-процентный раствор этанола – спирта.

ФОТО: Пресс-фото

BENU Aptieka призывает – во Всемирный день мытья рук позаботьтесь о гигиене рук!