Комиссия Сейма не поддержала предложение о снижении PVN на молоко, хлеб и яйца

Предложение о внесении поправок в закон о PVN подал депутат Каспар Гиргенс (KPV LV). Он предложил применять сниженную ставку PVN в размере 5% к кисломолочным продуктам без добавок, молоку, хлебу, свежему мясу, свежей рыбе и яйцам.

По словам Гиргенса, государство должно расширить применение сниженной ставки PVN на продукты питания. "Снижение PVN на овощи оправдало себя, а во время кризиса Covid-19 нужно поддержать наиболее уязвимых людей", - подчеркнул он.

Депутат Дана Рейзниеце-Озола (Союз "зеленых" и крестьян) отметила, что эта инициатива соответствует ранее поданному предложению оппозиции. "Это продукты первой необходимости, которые составляют большую часть покупательской корзины менее обеспеченных людей", - сказала она.

Представитель Министерства земледелия Янис Эгилитис заявил, что министерство уже предлагало снижение ставки PVN на молоко, хлеб, мясо и рыбу, так как в этом секторе очень серьезная конкуренция и "очень большой серый рынок, который не позволяет латвийским фермерам, которые работают честно, развиваться".