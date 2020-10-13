Маски в магазинах и по четыре человека за столиком. Правительство ужесточило ограничения в связи с Covid-19

Требование ношения масок вступает в силу с 14 октября, другие ограничения - с 17 октября.

Минздрав считает, что рост заболеваемости связан с тем, что люди не соблюдают установленные меры, такие как дистанцирование и мытье рук, особенно на неорганизованных мероприятиях, где нет ответственных за их проведение лиц. 72

Поэтому планируется установить, что на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек. Это такое же количество, как допускается без соблюдения дистанцирования на спортивных тренировках, в детских лагерях и др. Количество людей на частных мероприятиях на открытом воздухе будет сокращено до 300.

Средой высокого риска распространения Covid-19 являются также развлекательные заведения, где употребляется алкоголь и отсутствует контроль за скоплением людей. Поскольку значительная часть таких заведений зарегистрирована как предприятия общепита, Минздрав предложил ограничить время оказания услуг общепита до полуночи и установить, что за одним столиком могут сидеть не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства.

Обязательное ношение масок введено в торговых местах, культурных и религиозных учреждениях, на вокзалах, в аэропортах, портах, культурных учреждениях, помимо мероприятий, где посетители сидят на конкретных местах.

Маски нужно будет надевать в музеях, выставочных залах, библиотеках, в том числе работникам этих учреждений, если они не отделены от посетителей физическим барьером.

Любительские спортивные мероприятия можно будет проводить только на открытом воздухе, не используя раздевалки, а в помещениях будут проводиться только индивидуальные занятия спортом. На месяц запрещены коллективные спортивные занятия в помещениях.

Ограничения не будут распространяться на тренировки взрослых сборных Латвии, олимпийской и параолимпийской сборной, а также команд высших лиг. 72

Кроме того, с 17 октября до 6 ноября планируется запретить организацию спортивных мероприятий. Запрет не будет распространяться на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.

Образование по интересам будет проходить удаленно, индивидуальные занятия возможны очно

С 17 октября до 6 ноября занятия и репетиции по интересам и программы обучения профессиональной направленности, а также в любительских художественных коллективах должны проходить удаленно, однако индивидуальные занятия могут проводиться очно. Это предусматривают принятые во вторник правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

Также предусмотрено, что не будут проводиться никакие межрегиональные мероприятия в рамках образования по интересам и профобразования, чтобы не переносить Covid-19 из регионов с высокой заболеваемостью.

Изменения коснутся в том числе репетиций хоров, оркестров, ансамблей народной музыки и танца.

После осенних каникул ученики 7-12-х классов неделю будут учиться удаленно

На неделе после осенних каникул, с 26 по 30 октября, учебный процесс для учащихся 7-12-х классов с целью сокращения распространения Covid-19 в образовательных учреждениях будет организован дистанционно, свидетельствуют утвержденные правительством поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19".

Исключением из этой нормы является учреждение социальной коррекции Naukšēni.

Эти поправки разработаны Министерством здравоохранения, которое поясняет, что именно учащиеся данной возрастной группы связаны с наибольшим риском распространения Covid-19. Кроме того, дети этого возраста не нуждаются в постоянном присмотре взрослых при удаленном обучении.

С 26 по 30 октября очно будет проводиться только индивидуальное образование по интересам и освоение программ профессионального образования.

Минздрав поясняет, что в учебных заведениях все еще наблюдается распространение Covid-19. В настоящее время вирус затронул 59 образовательных учреждений, в 13 из которых происходит внутреннее распространение инфекции при котором зарегистрировано пять и более случаев заражения.

В общей сложности в образовательных учреждениях Латвии зарегистрирован 261 случай заболевания, из них 40% связаны с заболеванием сотрудников образовательных учреждений, включая учителей. 72