Тихановская выдвинула режиму Лукашенко "народный ультиматум"

Светлана Тихановская выдвинула властям Беларуси "народный ультиматум", сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал политика.
В частности, Тихановская потребовала в течение 13 дней выполнить ряд требований: Александр Лукашенко должен объявить об уходе, политические заключенные должны быть освобождены, а насилие в отношении мирных жителей должно прекратиться.
"В случае невыполнения этих требований власть ждет усиление протестов", - заявила Тихановская.
"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест",
- цитирует политика "Медуза".
10 октября Тихановская поговорила по телефону с мужем, блогером Сергеем Тихановским. Это был первый их разговор за 134 дня. Во время разговора мужчина призвал жену жену быть жестче.
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