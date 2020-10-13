Страны ЕС договорились об общих критериях для ограничений на поездки

На встрече в Люксембурге министры 27 стран ЕС согласовали новые принципы общей системы составления карт для определения зон риска в ЕС. Однако новые правила не будут иметь обязательной юридической силы для членов блока.

Согласно новому плану, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний еженедельно будет публиковать карту ЕС, используя цвета светофора для характеристики уровня риска в конкретном регионе. 6

Уровни будут определяться исходя из различных эпидемиологических факторов, включая количество новых случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей в течение 14 дней и долю положительных тестов.

Области ЕС, по которым будет недостаточно данных, будут выделяться серым цветом.

От лиц, въезжающих из красных, оранжевых и серых зон, можно будет требовать соблюдения карантина или прохождения теста на Covid-19, но лица, въезжающие из зеленых зон, не будут подвергаться никаким ограничениям.

Странам ЕС не будет разрешено отказывать во въезде людям из других стран ЕС, как это сейчас делает Венгрия, допуская исключение только для чехов, поляков и словаков.

План предусматривает исключения в отношении людей, чья работа является "существенной", а также создание общей формы отслеживания контактов для всех въезжающих лиц.

По оценкам информационного агентства AFP, новый коронавирус на сегодняшний день выявлен у более чем 6,5 млн человек в Европе, из них около 240 тыс. человек умерли.