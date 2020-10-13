Вт, 13.10.2020
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После осенних каникул ученики 7-12-х классов неделю будут учиться удаленно

Иллюстративное фото

ФОТО: Artūrs Neitāls/LETA

На неделе после осенних каникул, с 26 по 30 октября, учебный процесс для учащихся 7-12-х классов с целью сокращения распространения Covid-19 в образовательных учреждениях будет организован дистанционно, свидетельствуют утвержденные правительством поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19".

Исключением из этой нормы является учреждение социальной коррекции Naukšēni.

Эти поправки разработаны Министерством здравоохранения, которое поясняет, что именно учащиеся данной возрастной группы связаны с наибольшим риском распространения Covid-19. Кроме того, дети этого возраста не нуждаются в постоянном присмотре взрослых при удаленном обучении.

С 26 по 30 октября очно будет проводиться только индивидуальное образование по интересам и освоение программ профессионального образования.

Минздрав поясняет, что в учебных заведениях все еще наблюдается распространение Covid-19.

В настоящее время вирус затронул 59 образовательных учреждений, в 13 из которых происходит внутреннее распространение инфекции при котором зарегистрировано пять и более случаев заражения.

В общей сложности в образовательных учреждениях Латвии зарегистрирован 261 случай заболевания, из них 40% связаны с заболеванием сотрудников образовательных учреждений, включая учителей.

Правила вступят в силу 14 октября.

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