Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год с дефицитом в размере 1,2 млрд евро

Бюджетные расходы в 2021 году прогнозируются в размере 10,758 млрд евро, доходы - в размере 9,579 млрд евро.

Согласно законопроекту, поступления в консолидированный госбюджет по сравнению с бюджетом 2020 года уменьшатся на 328 млн евро, а расходы вырастут на 744 млн евро.

Согласно законопроекту о рамках среднесрочного бюджета, расходы госбюджета в 2022 году запланированы в размере 9,27 млрд евро, в 2023 году - в размере 9,17 млрд евро.

Прогноз ВВП в фактических ценах на 2021 год составляет 30,02 млрд евро. Законопроект также предусматривает, что в 2021 году допустимый дефицит общего правительственного бюджета составит 3,9% от ВВП.

Максимальный государственный долг в конце 2021 года прогнозируется в размере 14,44 млрд евро. Планируется, что общий прирост займов самоуправлений составит 268,12 млн евро.

75% поступлений подоходного налога с населения (ПНН) будут направляться в бюджет самоуправлений, 25% - в государственный бюджет. Прогнозируется, что поступления от ПНН в бюджетах самоуправлений составят 1,34 млрд евро.

Размер целевых дотаций самоуправлениям составит 405,08 млн евро, которые в основном пойдут на зарплаты учителей. Дотация государственного бюджета самоуправлениям составит 199,34 млн евро, в том числе в фонд выравнивания финансов самоуправлений поступит 198,68 млн евро.