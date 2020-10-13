Кариньш о второй волне Covid-19: нужно сбить ее, и важно, чтобы в этом участвовало все общество

Во вторник, предлагая министрам внести поправки о дополнительных мерах по ограничению вируса, министр здравоохранения Илзе Винькеле признала, что прежние действия правительства не были упреждающими, например, введение локальных ограничений в регионах, где были выявлены вспышки.

Однако сегодня правительству было предложено принять проактивные меры по ограничению распространения Covid-19. По словам Винькеле, сейчас вирус распространяется среди молодых и активных людей, среди учителей в учебных заведениях. Поэтому приняты меры для ограничения риска в этих группах.