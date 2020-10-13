Фото ⟩ В Польше начата пятидневная операция по нейтрализации крупнейшей бомбы времен войны

Польша в понедельник начала пятидневную операцию, чтобы нейтрализовать крупнейшую из найденных до сих пор невзорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.
Используемая Британскими воздушными силами (RAF) бомба "Tallboy" весит почти 5400 килограммов. Почти половину веса составляют взрывчатые вещества, сообщает CNN.
Бомба была найдена в Пястовском канале, соединяющем Балтийское море в Одером. RAF сбросила ее в 1945 году во время нападения на немецкий корабль Lutzow.
Бомба находится недалеко от Свиноуйсьце, где в 2016 году был открыт терминал сжиженного газа. Время нейтрализации бомбы согласовано с компанией Gaz-System, которая на время операции прекратит поставки.
"Мы выкопали движущуюся часть бомбы, но средняя честь осталась на месте, как и было планировано", - рассказал TVN 24 представитель вооруженных сил Польши Михал Йолодски.
В понедельник из ближайшей округи пришлось эвакуировать около 750 человек.
"Мы уезжаем на неделю", - рассказал вещательной компании местный житель Радослав. "Нам страшно. Дети каждый день должны идти мимо по пути в школу, поэтому нам немного страшно".
Галерея: Операция по нейтрализации бомбы