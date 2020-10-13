Вт, 13.10.2020
В это время работодатели должны особенно подумать над тем, какие меры безопасности следует ввести на предприятиях, чтобы снизить риск распространения инфекции. Виталий Гаврилов, президент LDDK
Виталий Гаврилов, президент LDDK
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Винькеле: очереди на тестирование будут уменьшены за счет установления приоритетных групп
1

Винькеле: очереди на тестирование будут уменьшены за счет установления приоритетных групп

Илзе Винькеле

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Очереди на тестирование на Covid-19 можно уменьшить, вновь распределив тестируемых по приоритетным группам, заявила на заседании правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что его тревожат очереди на тестирование, и поинтересовался, как их можно уменьшить.

По словам Винькеле, весной, когда в Латвии стало меньше инфицированных, для сохранения объемов тестирования были сняты ранее установленные критерии квалификации на тестирование, и тесты могли делать все, кто хотел.

"В некоторых государствах тестируют всех, но, с точки зрения наших специалистов, в этом нет необходимости - 4000 тестов в день для Латвии достаточно.

1

Поэтому, чтобы уменьшить очереди, нужно вернуться к весеннему алгоритму приоритетных групп тестируемых", - сказала Винькеле. Критериями могут стать, например, наличие симптомов или направление от семейного врача.

Последние новости

НАВЕРХ
Back