Вт, 13.10.2020
Я пытаюсь украсть все бонусы. Мы тренировали этот удар, но я ни разу ещё не делал этого в бою. Но он сильно надавил, и я подумал, что нужно попробовать. И я ударил Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе
Боец UFC Хоакин Бакли о своем триумфальном ударе

Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Криштиану Роналду

ФОТО: Reuters/ScanPix

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал положительный тест на Covid-19, сообщает Sport24 со ссылкой на O Jogo.

Из-за этого 35-летний футболист пропустит матч Лиги наций против Швеции, запланированный на 14 октября.

Издание отмечает, что заболевание протекает у Роналду в лёгкой форме - симптомов нет.

В данный момент футболист изолирован от окружающих.

Sport24 отмечает, что ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду отказался соблюдать требования карантина в отеле "Ювентуса" и поехал домой, при этом он повысил голос на руководителей клуба.

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