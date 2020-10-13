Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал положительный тест на Covid-19, сообщает Sport24 со ссылкой на O Jogo.
Из-за этого 35-летний футболист пропустит матч Лиги наций против Швеции, запланированный на 14 октября.
Издание отмечает, что заболевание протекает у Роналду в лёгкой форме - симптомов нет.
В данный момент футболист изолирован от окружающих.
Breaking news: Cristiano Ronaldo has tested positive for Covid-19. https://t.co/AKfggJzvM7— Tom Kundert (@PortuGoal1) October 13, 2020
Sport24 отмечает, что ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду отказался соблюдать требования карантина в отеле "Ювентуса" и поехал домой, при этом он повысил голос на руководителей клуба.