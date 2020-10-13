Заразился работник Латвийского телевидения

Во вторник, 13 октября, на Латвийском телевидении (LTV) констатирован первый работник, заразившийся Covid-19, сообщило предприятие в Facebook.
Он заразился вне рабочего времени.
Состояние здоровья работника удовлетворительно, он лечится в домашнем режиме. Выяснены контактные лица заболевшего, нескольким людям установлена самоизоляция.
Работники обязательно должны сдать тесты на Covid-19, в течение десяти дней им запрещено появляться в здании LTV.
"Угроза для посетителей LTV не констатирована, ситуация находится под контролем, однако в целях безопасности мы приняли и неприятное для зрителей решение. Чтобы предотвратить любые угрозы заражения, принято решение на неопределенное время перенести записи шоу талантов "Ko Tu proti, Latvija?"", - пояснили на предприятии.