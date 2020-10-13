Вт, 13.10.2020
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Белорусский журналист о взрыве на митинге в Минске

Заразился работник Латвийского телевидения

Здание Латвийского телевидения

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Во вторник, 13 октября, на Латвийском телевидении (LTV) констатирован первый работник, заразившийся Covid-19, сообщило предприятие в Facebook.

Он заразился вне рабочего времени.

Состояние здоровья работника удовлетворительно, он лечится в домашнем режиме. Выяснены контактные лица заболевшего, нескольким людям установлена самоизоляция.

Работники обязательно должны сдать тесты на Covid-19, в течение десяти дней им запрещено появляться в здании LTV.

"Угроза для посетителей LTV не констатирована, ситуация находится под контролем, однако в целях безопасности мы приняли и неприятное для зрителей решение. Чтобы предотвратить любые угрозы заражения, принято решение на неопределенное время перенести записи шоу талантов "Ko Tu proti, Latvija?"", - пояснили на предприятии.

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