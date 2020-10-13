Полиция специальных "масочных" рейдов проводить не будет

Контроль за использованием масок и соблюдением других недавно введенных требований эпидемиологической безопасности - ответственность владельцев объектов, посещаемых населением, и полиция специальных рейдов проводить не будет, выяснило агентство LETA.
Представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис пояснил агентству LETA, что специальных рейдов для контроля соблюдения введенных ограничений полиция самоуправления не планирует, но во время патрулирования улиц полицейские будут обращать внимание на соблюдение жителями этих требований.
Полиция при необходимости будет реагировать на жалобы владельцев или управляющих объектов, а также других жителей о несоблюдении требований эпидемиологической безопасности или конфликтных ситуациях.
Аналогичный комментарий агентству LETA предоставил отдел по связям с общественностью Государственной полиции, который указал, что Государственная полиция в соответствии со своей компетенцией продолжает следить за тем, соблюдает ли население уже действующие требования эпидемиологической безопасности.
Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости Covid-19 правительство приняло решение ужесточить ограничения на собрания людей и ввести в ряде мест обязательное ношение масок, а также на время запретить коллективные спортивные тренировки.