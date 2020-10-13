Полиция специальных "масочных" рейдов проводить не будет

Представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис пояснил агентству LETA, что специальных рейдов для контроля соблюдения введенных ограничений полиция самоуправления не планирует, но во время патрулирования улиц полицейские будут обращать внимание на соблюдение жителями этих требований.

Представитель полиции заявил, что контроль за соблюдением клиентами требований для ограничения распространения вируса - задача владельца или управляющего каждого объекта. 2

Полиция при необходимости будет реагировать на жалобы владельцев или управляющих объектов, а также других жителей о несоблюдении требований эпидемиологической безопасности или конфликтных ситуациях.

Аналогичный комментарий агентству LETA предоставил отдел по связям с общественностью Государственной полиции, который указал, что Государственная полиция в соответствии со своей компетенцией продолжает следить за тем, соблюдает ли население уже действующие требования эпидемиологической безопасности.