Сборная Латвии проиграла Мальте, пропустив гол на последних секундах

Латвийские футболисты с первых минут активно пошли вперёд и уже на 39-й секунде подопечные Дайниса Казакевича могли открыть счёт, но Давис Икауниекс не смог попасть в пустые ворота.

На протяжении всего первого тайма команды обменивались ударами по воротам друг друга, но никому из футболистов не удалось поразить цель. В начале второго тайма хорошая возможность забить была у гостей, но вратарь сборной Латвии Павел Штейнбор смог зафиксировать мяч незадолго до удара.

Практически весь второй тайм хозяева больше владели мячом, но желанного результата это не принесло. Вместо этого на пятой добавленной минуте мальтийцы заработали право на штрафной удар. К мячу подошёл Стивен Пизани, который сделал навес в штрафную площадь, где расторопнее всех на втором этаже оказался Стив Борг. 0:1 - обидное поражение сборной Латвии на последних секундах.

После трёх сыгранных матчей первую группу лиги D возглавляют Фареры - 7 очков, на второе место поднялась Мальта, которая провела четыре матча и набрала 5 очков. Латвия после четырёх игр (3 очка) занимает третье место, а замыкает группу Андорра (2 очка в трёх матчах).