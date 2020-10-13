Новые ограничения, "удаленка" и одобренный бюджет. Все, что вы могли пропустить 13 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Вторник, 13 октября.
Коронавирус:
- В Латвии еще один умерший от Covid-19 и 75 новых случаев. 52 из них - в Риге.
- Правительство ввело новые ограничения в связи с распространением Covid-19.
- Винькеле: ограничения вводятся, чтобы Латвия не достигла среднего показателя по Европе.
- Полиция специальных "масочных" рейдов проводить не будет.
- Заразился работник Латвийского телевидения.
- Johnson & Johnson останавливает испытание вакцины от Covid-19: заболел участник испытаний.
- Очереди на тестирование будут уменьшены за счет установления приоритетных групп.
- Кариньш о второй волне Covid-19: нужно сбить ее, и важно, чтобы в этом участвовало все общество.
- После осенних каникул ученики 7-12-х классов неделю будут учиться удаленно.
- Covid-19 выявлен у двух работников Даугавпилсской больницы.
- В Литве за сутки - три новых смерти и 118 случаев Covid-19, в Эстонии - 25 новых случаев.
- Перевощиков: следует избегать контактов вне своих "социальных пузырей".
Другие события дня:
- Tallink Hotel Riga прекращает работу до весны - персонал будут коллективно увольнять.
- Друг убитого Павла Ребенока рассказал, как разделят его наследие: все достанется родителям и брату.
- МВФ прогнозирует для Латвии самый резкий экономический спад в Балтии.
- На границе задержали 906 контрафактных дисков для Mercedes почти на миллион евро.
- В Польше начата пятидневная операция по нейтрализации крупнейшей бомбы времен войны.
- Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год с дефицитом в размере 1,2 млрд евро.
- Тихановская выдвинула режиму Лукашенко "народный ультиматум": на выполнение требований она дала 13 дней.
- Комиссия Сейма не поддержала предложение о снижении PVN на молоко, хлеб и яйца.
- Правительство утвердило Рукса начальником Госполиции.
- NVA: к концу года безработица в Латвии может достигнуть 9%.
- На выборах президента в США проголосовало уже больше десяти миллионов человек.
- Максимальная скорость движения по всей Латвии снова опущена до 90 км/ч.
Новости из мира знаменитостей:
- Восходящая звезда Яна Клявиня выпустила песню в сотрудничестве с самым модным сонграйтером России Олегом Влади.
- Мужчина из Латвии стал звездой TikTok, набрав 10 миллионов подписчиков.
- Пресняков пережил клиническую смерть после расставания с Орбакайте.
- Наташа Королева призналась, что у нее в жизни было только двое мужчин.
Новости спорта:
- Сборная Латвии проиграла Мальте 0:1, пропустив гол на последних секундах.
- Криштиану Роналду заразился коронавирусом.
- Назван самый переоценённый футболист в истории - это Стивен Джеррард.