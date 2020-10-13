Вт, 13.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
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  • Новые ограничения, "удаленка" и одобренный бюджет. Все, что вы могли пропустить 13 октября

Новые ограничения, "удаленка" и одобренный бюджет. Все, что вы могли пропустить 13 октября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Вторник, 13 октября.

Коронавирус:

  • В Латвии еще один умерший от Covid-19 и 75 новых случаев. 52 из них - в Риге.
  • Правительство ввело новые ограничения в связи с распространением Covid-19.
  • Винькеле: ограничения вводятся, чтобы Латвия не достигла среднего показателя по Европе.
  • Полиция специальных "масочных" рейдов проводить не будет.
  • Заразился работник Латвийского телевидения.
  • Johnson & Johnson останавливает испытание вакцины от Covid-19: заболел участник испытаний.
  • Очереди на тестирование будут уменьшены за счет установления приоритетных групп.
  • Кариньш о второй волне Covid-19: нужно сбить ее, и важно, чтобы в этом участвовало все общество.
  • После осенних каникул ученики 7-12-х классов неделю будут учиться удаленно.
  • Covid-19 выявлен у двух работников Даугавпилсской больницы.
  • В Литве за сутки - три новых смерти и 118 случаев Covid-19, в Эстонии - 25 новых случаев.
  • Перевощиков: следует избегать контактов вне своих "социальных пузырей".

Другие события дня:

  • Tallink Hotel Riga прекращает работу до весны - персонал будут коллективно увольнять.
  • Друг убитого Павла Ребенока рассказал, как разделят его наследие: все достанется родителям и брату.
  • МВФ прогнозирует для Латвии самый резкий экономический спад в Балтии.
  • На границе задержали 906 контрафактных дисков для Mercedes почти на миллион евро.
  • В Польше начата пятидневная операция по нейтрализации крупнейшей бомбы времен войны.
  • Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год с дефицитом в размере 1,2 млрд евро.
  • Тихановская выдвинула режиму Лукашенко "народный ультиматум": на выполнение требований она дала 13 дней.
  • Комиссия Сейма не поддержала предложение о снижении PVN на молоко, хлеб и яйца.
  • Правительство утвердило Рукса начальником Госполиции.
  • NVA: к концу года безработица в Латвии может достигнуть 9%.
  • На выборах президента в США проголосовало уже больше десяти миллионов человек.
  • Максимальная скорость движения по всей Латвии снова опущена до 90 км/ч.

Новости из мира знаменитостей:

  • Восходящая звезда Яна Клявиня выпустила песню в сотрудничестве с самым модным сонграйтером России Олегом Влади.
  • Мужчина из Латвии стал звездой TikTok, набрав 10 миллионов подписчиков.
  • Пресняков пережил клиническую смерть после расставания с Орбакайте.
  • Наташа Королева призналась, что у нее в жизни было только двое мужчин.

Новости спорта:

  • Сборная Латвии проиграла Мальте 0:1, пропустив гол на последних секундах.
  • Криштиану Роналду заразился коронавирусом.
  • Назван самый переоценённый футболист в истории - это Стивен Джеррард.

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