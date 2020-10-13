Фото и видео ⟩ В Тарту мотоциклистка в плаще проехала по дуге моста. Ее не наказали

Уроженка Тапа ранее призналась, что идею проехать по дуге моста она вынашивала девять лет. Она сказала, что понимала, что за опасным трюком может последовать какое-то наказание, но подчеркнула, что никого, кроме себя, не подвергала опасности, поскольку в момент выполнения мост был закрыт для пешеходов.

Мейер работала и каскадером. ФОТО: Kristel Alliksaar

Руководитель Тартуского отделения полиции Андрес Реймаа договорился с Мейер, что в дальнейшем подобные шедевральные трюки будут выполняться при соблюдении всех требований безопасности и при сотрудничестве с самоуправлением и полицией.

Руководитель Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа и мотоциклистка Кейти Мейер. ФОТО: Politsei

Кейти Мейер за свой поступок не отправится в арестный дом, не получит штрафа, не останется без мотоцикла, поскольку смогла договориться с полицией, как в будущем трюки на мотоцикле смогут выполняться с соблюдением правил безопасности и стать зрелищнее.