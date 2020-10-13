Фото и видео ⟩ В Тарту мотоциклистка в плаще проехала по дуге моста. Ее не наказали

Проехавшая 19 сентября по дуге Горбатого моста в Тарту на мотоцикле, принадлежащем к классу "Триал", 25-летняя Кейти Мейер во вторник, 13 октября, пришла отчитаться о своем поступке в Тартуское отделение полиции, пишет Rus.Postimees.
Уроженка Тапа ранее призналась, что идею проехать по дуге моста она вынашивала девять лет. Она сказала, что понимала, что за опасным трюком может последовать какое-то наказание, но подчеркнула, что никого, кроме себя, не подвергала опасности, поскольку в момент выполнения мост был закрыт для пешеходов.
Руководитель Тартуского отделения полиции Андрес Реймаа договорился с Мейер, что в дальнейшем подобные шедевральные трюки будут выполняться при соблюдении всех требований безопасности и при сотрудничестве с самоуправлением и полицией.
Кейти Мейер за свой поступок не отправится в арестный дом, не получит штрафа, не останется без мотоцикла, поскольку смогла договориться с полицией, как в будущем трюки на мотоцикле смогут выполняться с соблюдением правил безопасности и стать зрелищнее.
"И если ряды мотополиции будут нуждаться в пополнении, мы поговорим с Кейти вновь... Может быть", - сообщил руководитель Тартуского отделения полиции в соцсетях.