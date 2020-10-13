Ср, 14.10.2020
Мы надеемся, что час Х никогда не настанет. Но, если он приходит, и три вентилятора на пять пациентов, врач в отчаянии. Илзе Айзсилниеце, президент Латвийского общества врачей
Илзе Айзсилниеце, президент Латвийского общества врачей
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Если аппаратов ИВЛ на всех не хватит, в час Х пациентов с Covid-19 будут сортировать

ФОТО: Shutterstock

На данный момент в Латвии госпитализированы 70 пациентов с Covid-19, часть из них находится в тяжелом состоянии и им необходима искусственная вентиляция легких. Если наступит момент, когда аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на всех не хватит, то пациентов будут сортировать, сообщает передача Panorāma.

"Мы надеемся, что час Х никогда не настанет. Но, если он приходит, и три вентилятора на пять пациентов, врач в отчаянии", - заявила президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, указав, что, если будут заняты более 90% койкомест с ИВЛ, то пациентов разделят на четыре группы, каждая из которых получит свой цвет.

Синий цвет означает, что прогнозируется высокая вероятность смерти, искусственная вентиляция легких начата не будет, будет обеспечен паллиативный уход.

Красный - имеется отказ одного органа (например, пневмония). Нужно обеспечить максимально доступное лечение, процент выздоровления высок.

Желтый - пациенты, состояние которых не настолько тяжелое, интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких будет обеспечена и им, если нет претендентов из красной группы.

Зеленый - пациенты, которым вообще не нужно столь тяжелое лечение.

Доцент факультета медицины Латвийского университета Сигне Межинска признает, что с точки зрения биоэтики такая сортировка пациентов допустима.

После закупки аппаратов ИВЛ весной этого года, в стране доступны более 500 устройств. С тяжелым течением Covid-19 в больнице в данный момент находятся девять человек.

Таким образом, на сегодняшний день загружены 1,8% всех аппаратов ИВЛ.

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Дистанцирование, использование маски и мытье рук могут как отсрочить, так и предотвратить переполненные пациентами с Covid-19 отделения интенсивной терапии.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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