Если аппаратов ИВЛ на всех не хватит, в час Х пациентов с Covid-19 будут сортировать

На данный момент в Латвии госпитализированы 70 пациентов с Covid-19, часть из них находится в тяжелом состоянии и им необходима искусственная вентиляция легких. Если наступит момент, когда аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на всех не хватит, то пациентов будут сортировать, сообщает передача Panorāma.
"Мы надеемся, что час Х никогда не настанет. Но, если он приходит, и три вентилятора на пять пациентов, врач в отчаянии", - заявила президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, указав, что, если будут заняты более 90% койкомест с ИВЛ, то пациентов разделят на четыре группы, каждая из которых получит свой цвет.
Синий цвет означает, что прогнозируется высокая вероятность смерти, искусственная вентиляция легких начата не будет, будет обеспечен паллиативный уход.
Красный - имеется отказ одного органа (например, пневмония). Нужно обеспечить максимально доступное лечение, процент выздоровления высок.
Желтый - пациенты, состояние которых не настолько тяжелое, интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких будет обеспечена и им, если нет претендентов из красной группы.
Зеленый - пациенты, которым вообще не нужно столь тяжелое лечение.
Доцент факультета медицины Латвийского университета Сигне Межинска признает, что с точки зрения биоэтики такая сортировка пациентов допустима.
После закупки аппаратов ИВЛ весной этого года, в стране доступны более 500 устройств. С тяжелым течением Covid-19 в больнице в данный момент находятся девять человек.
Дистанцирование, использование маски и мытье рук могут как отсрочить, так и предотвратить переполненные пациентами с Covid-19 отделения интенсивной терапии.
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