Если аппаратов ИВЛ на всех не хватит, в час Х пациентов с Covid-19 будут сортировать

"Мы надеемся, что час Х никогда не настанет. Но, если он приходит, и три вентилятора на пять пациентов, врач в отчаянии", - заявила президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, указав, что, если будут заняты более 90% койкомест с ИВЛ, то пациентов разделят на четыре группы, каждая из которых получит свой цвет.

Синий цвет означает, что прогнозируется высокая вероятность смерти, искусственная вентиляция легких начата не будет, будет обеспечен паллиативный уход. Красный - имеется отказ одного органа (например, пневмония). Нужно обеспечить максимально доступное лечение, процент выздоровления высок. Желтый - пациенты, состояние которых не настолько тяжелое, интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких будет обеспечена и им, если нет претендентов из красной группы. Зеленый - пациенты, которым вообще не нужно столь тяжелое лечение.

Доцент факультета медицины Латвийского университета Сигне Межинска признает, что с точки зрения биоэтики такая сортировка пациентов допустима.

После закупки аппаратов ИВЛ весной этого года, в стране доступны более 500 устройств. С тяжелым течением Covid-19 в больнице в данный момент находятся девять человек.

Таким образом, на сегодняшний день загружены 1,8% всех аппаратов ИВЛ. 19

Дистанцирование, использование маски и мытье рук могут как отсрочить, так и предотвратить переполненные пациентами с Covid-19 отделения интенсивной терапии.